Ultras scatenati. In 300 sotto il Comune per tornare allo stadio

"Noi rivogliamo la nostra casa, adesso avete rotto le scatole". Lo hanno gridato molto forte, più e più volte, i tanti tifosi della Carrarese, almeno trecento persone, presenti ieri pomeriggio con cori e slogan sotto il Comune in segno di protesta per il ritardo dei lavori della nuova Curva Nord dello stadio dei Marmi. Clima particolarmente caldo, in cui la sindaca Serena Arrighi e la giunta, scesi all’ingresso per un confronto con i tifosi, sono stati contestati più volte. Invitati dalla tifoseria a non presentarsi nemmeno il giorno dell’inaugurazione della nuova curva. Dopo gli ultimi turbolenti giorni, dopo il ritardo della firma della convenzione, avvenuta dopo gli articolidella Nazione, dopo che il Comune che aveva invece rassicurato sul buon esito delle trattative, culminato infine con la notizia della firma della convenzione e il prossimo inizio dei lavori, non si è fatta comunque attendere anche la reazione importante del tifo gialloblù, desideroso di sapere con esattezza i tempi di realizzazione degli interventi previsti. A manifestare ieri pomeriggio sotto il Comune era presente una parte del tifo da sempre molto vicina alle sorti della squadra, nel bene o nel male. I tifosi hanno più volte precisato che non si tratta di prese di posizione politiche ma solo critiche per il bene della Carrarese. "Da vent’anni le cose sullo stadio vanno avanti così - hanno spiegato i tifosi - e se la società Carrarese ha colpe, andremo anche dalla società. Siamo stanchi di cronoprogrammi, ma intanto lo stadio è ancora fermo e nulla è cambiato. Sì diceva fine settembre per la fine lavori e non si sa quando partiranno. Problema grosso". Un vero e proprio sit-in di protesta e avvenuto un’ora prima del consiglio comunale dedicato proprio alla degradante situazione degli impianti sportivi, con un raduno che non è stato però figlio di una reazione di pancia, ma organizzato invece in modo ponderato, calcolato, con tanto di volantino in cui si invitavano i tifosi a ritrovarsi sotto il Comune. Nel volantino era spiegato tutto il rammarico a seguito dei ritardi ai lavori della curva, sulla quale ‘non è stato ancora mosso un dito’, definendo poi l’intera situazione con parole come ‘teatrino’ e ‘rimbalzo di responsabilità’ tirando in ballo sia il Comune, ritenuto ‘notoriamente incommentabile’ e la stessa Carrarese ‘non esente da colpe’. Nel documento anche i timori dei tifosi per una possibile penalizzazione e la notizia che fino a che i lavori non saranno terminati, la protesta continuerà ad oltranza. La giunta si è presentata al confronto con la tifoseria, con la sindaca Arrighi che ha provato a spiegare la situazione, con la notizia dell’avvio dei lavori ormai prossimo. "Mesi impegnativi, capisco che non siate stati al corrente di quanto accadeva - ha replicato Arrighi - e che volete tornare a vedere la Carrarese. L’amministrazione e i concessionari, tra cui la Carrarese, hanno portato avanti un lavoro lungo e non banale, perché per la prima volta in Italia per questo impianto si è dovuto usufruire dell’articolo 21. Il 14 agosto la commissione comunale ha giudicato ammissibile il progetto, il 10 settembre i concessionari hanno sottoscritto la nuova convenzione, il 19 settembre, conclusa oggi, è arrivata la convenzione ad agire. La situazione oggi è che i concessionari si stanno organizzando e saranno loro a comunicare le date dei lavori".