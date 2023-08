Ultimo appuntamento con ’I venerdì del parco’ Tornano gli ’Aria de cà’

Con il ritorno del complesso ’Aria de cà’ si chiude al Parco XXV Aprile, alla Rocca, la rassegna estiva ’I venerdì del parco’ organizzata dalla Pro loco Rocca Malaspina. Domani tornano a calcare il palco Renzo Lazzini, Giuseppe Totaro, Ivano Mazzi, Vasco Lari, Pier Giorgio Antonelli, Claudio Lazzini e Bruno Cantoni, ovvero gli ’Aria de Cà’ (nella foto). Proporranno ancora brani revival per rallegrare quest’ultima serata dell’estate. La Pro loco ringrazia tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita delle varie manifestazioni e in modo speciale il pubblico, vero animatore delle serate. Oltre alla musica, non mancheranno come sempre panzanelle e bomboloni per chi vorrà fare un... fuori pasto. La rassegna tornerà anche la prossima estate.