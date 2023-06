Ultimi giorni per iscriversi al concorso

Torano non è solo arte e cultura ma, per la quinta volta, offre uno spaccato sulla poesia dialettale. Un concorso su quel parlato, grezzo e duro, dei liguri apuani. In questa quinta edizione, che si svolgerà nell’ambito della 26esima rassegna di arte e cultura dal 28 luglio al 13 agosto, si terrà il premio letterario. Il Comitato Pro Torano ha incaricato Ugo Ganapini di organizzare il progetto-Scuola-Dialetto che ha coinvolto ragazzi di tutto il territorio con incontri nelle scuole. Sono già pervenute numerose opere delle scuole elementari e medie. Il Comitato “Pro Torano” ricorda, che il bando per il concorso del premio “Sot ‘l Steda d’ Toran” è riservato ai dialettofoni carraresi che entro martedì dovranno presentare le loro opere alla libreria “Baini“ di Via Verdi. La premiazione verrà fatta a Torano, il primo agosto alle 21 e presenterà scrittori e poeti Emanuele Cucurnia. Per informazione telefonare al 3497321323.