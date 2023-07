Ultimi due giorni per ’Ritmando’

Si chiude domani, alle 21, la mostra artistica "Ritmando: ritmo e colore che si intrecciano per dar vita a un’arte scolpita nel tempo", organizzata dall’associazione culturale Artemisia in piazza delle Erbe a Carrara. Undici sono gli artisti che hanno esposto e chiudono la rassegna: Pietro Bertonelli, Mario Cobàs, Lucia Van Dael, Lucilla Franceschi, Nadia Grassi, Olga Angela Mattioli, Fiorella Marchetti, Marcello Nesti Mark, Gioì Franco Pinna,Manlio Pontelli e Daniela Spaggiari. Il finissage sarà affidato a Daniela Bertani e a Donatella Gabrielli, curatrici della mostra. Ospite della serata è la collega Angela Maria Fruzzetti che, in ricordo delle donne del 7 luglio, porterà alla collettiva alcuni brani e testimonianze delle donne e la loro battaglia durante la resistenza. L’ingresso è libero.