Ultima serata per ’Lungomare da leggere’ Protagonisti Alberta Riccardi e Diego De Silva

Ultima serata per la rassegna “Lungomare da leggere” che, come lo scorso anno, ha accolto grandi ospiti del mondo della narrativa e ha dato grande spazio ai bambini registrando un boom di presenze e facendo il tutto esaurito nelle prime serate. "Il bilancio a metà strada è ottimo – ha dichiarato Enrico Isoppi, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara – e ci sono stati grandi miglioramenti rispetto all’anno scorso. La qualità degli ospiti è molto alta, il timing è giusto, la rassegna è stata partecipata e siamo molto soddisfatti di come sta andando". Presente nella seconda serata della kermesse anche il sindaco di Massa Francesco Persiani: "Sono molto felice di essere qui stasera – ha commentato il sindaco –. C’è una bellissima partecipazione del pubblico, grandi personaggi come Lucarelli, Scarlini e De Cataldo e credo sia un bel progetto, una bella iniziativa. Stiamo crescendo sia come notorietà che come spessore degli ospiti. Inoltre c’è un contesto tutto attorno che è quello della bellissima Villa Cuturi e quindi non possiamo che essere felici di come sta andando".

Nel programma di questa sera non manca l’appuntamento delle ore 18 a cura dei volontari della biblioteca civica Giampaoli di Massa con le letture ’Storie sul lungomare’. Nel corso dell’evento è previsto un punto prestito dove è possibile iscriversi alla biblioteca e prendere in prestito libri. A seguire, alle 19, sul pontile di Marina di Massa, i lettori di LaAV (Lettura ad alta voce) delizieranno grandi e piccini con ’Diari di bordo’. Alle ore 21, a Villa Cuturi, si terrà l’incontro con l’autrice Alberta Riccardi che dialogherà con Ilaria Borghini. Infine, alle 21.30, a conclusione dell’ultima giornata della rassegna, ci sarà l’atteso incontro con lo scrittore, drammaturgo e sceneggiatore Diego De Silva, intitolato ’Malinconica ironia’. Il festival è organizzato da Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e realizzato con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.