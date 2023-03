Uiltec al fianco della Sanac "Gli stabilimenti restino uniti"

Al centro dell’ultimo direttivo Uiltec Toscana Nord c’è stata la vertenza Sanac, anche in vista dell’importante appuntamento con i commissari prevista per domani. "Il direttivo è servito a fare il punto su diverse tematiche del lavoro che riguardano le categorie Uiltec, ossia tessile, energia e chimica. La più importante è di certo la vertenza Sanac, con uno dei quattro stabilimenti a Massa – spiega il segretario Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani –: gli oltre 100 lavoratori dell’impianto apuano sono ancora a rischio di perdere il posto, come tutti i colleghi, a causa della vicenda paradossale legata all’ex Ilva di Taranto e ad Acciaierie d’Italia, che preferisce ordinare all’estero i prodotti refrattari affamando un’azienda italiana sotto la guida di commissari nominati dallo Stato stesso, socio di Acciaierie. Si profila una nuova gara di vendita con possibile spacchettamento dei 4 stabilimenti che vogliamo assolutamente evitare. Sarebbe la fine per Sanac. Domani avremo un nuovo incontro coi commissari per riportare la vicenda al centro del dibattito". Il direttivo di area vasta è servito ad approvare il bilancio del sindacato, positivo, e a ratificare una crescita degli iscritti alla Uiltec.