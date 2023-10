"Ugo Pisa, lo stralcio non basta". Battaglia del Comitato per il parco

La parziale retromarcia dell’amministrazione comunale sul progetto di recupero della ‘Ugo Pisa’ non ferma il comitato civico nato per la difesa dell’ex colonia. E per domani, alle 21 al teatro dei Quercioli, ha fissato un nuovo incontro con associazioni e cittadini "che vogliono esprimere le loro considerazioni sul nuovo progetto di recupero dell’area". "Siamo contenti di apprendere che un disegno che sembrava ormai pronto e immodificabile, sia invece stato oggetto di revisioni – spiega il Comitato –. Avremmo però preferito non venire a conoscenza delle modifiche attraverso la stampa ma attraverso quel percorso partecipato che abbiamo chiesto da alcuni mesi e che non avrebbe fatto perdere tempo ma invece favorito la realizzazione di un intervento condiviso dal territorio". Tornano quindi a sollecitare un percorso partecipato che "deve però attuarsi da subito e non può limitarsi al solo palazzo sul mare". E sottolinea che già è rimasta inascoltata la richiesta di “progettazione condivisa” per il Pomario e ora il progetto "sta per partire con tutte le sue assurdità senza che per il giardino venga fatto nulla", sostengono. Comitato dunque ancora preoccuato. "Speravamo nel taglio di tutti quegli interventi che abbiamo identificati come non sostenibili in quanto ad aderenza alle linee del Pnrr – spiegano – quali i parcheggi che andranno a ridurre per circa il 10 per cento la superficie a vegetazione del parco e gli impianti sportivi dei quali non comprendiamo la necessità ma ne ravvisiamo invece la pericolosità dal punto di vista dell’impermeabilizzazione del suolo che tanti disagi ha già creato in questi giorni di pioggia. L’avere stralciato l’edificio posto sul mare, quello che rappresenta la ex colonia Ugo Pisa, ci risulta incomprensibile e di fatto svaluta il progetto stesso. Stralciarlo dagli interventi significa, nonostante le buone intenzione, lasciarlo ulteriormente al degrado".