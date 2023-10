Ugo Pisa, il progetto cambia volto: "Un edificio in meno nel parco"

di Alfredo Marchetti

Un edificio in meno da costruire, la casa del mare esce dal progetto e, per il momento, resta in piedi. Sotto esame tutte le piante presenti, con il taglio di quelle morte. Sono queste le grandi novità che riguardano il maxi progetto di riqualificazione del parco ’Ugo Pisa’ alla Partaccia, che nelle settimane scorse ha destato il malumore delle associazioni ambientaliste. Il sindaco Francesco Persiani ha presentato le variazioni, forte del fatto che il Ministero delle Infrastrutture abbia dato il nulla osta (tramite la firma della direttrice Barbara Acreman lo scorso 3 ottobre, dopo la richiesta del Comune lo scorso 25 settembre) al cambio delle carte in tavola al ’Progetto innovativo nazionale per la qualità dell’abitare’, entrato nel Pnrr e che quindi ne utilizza i finanziamenti. Nella pratica i target del piano restano invariati. Ci saranno spazi per le associazioni, museo del Mare, casa dello studente, centri di socializzazione per anziani e giovani, blocco impianti e magazzini, ’Dopo di noi’ ed edilizia di emergenza abitativa nell’ex villa Ala, campi sportivi che vanno dal padel al tennis, opere di verde e messa in sicurezza della pineta, giardino all’italiana all’ingresso sud del parco. Costo totale della maxi operazione 18 milioni di euro (16 in arrivo dal Pnrr, altri 2 circa da Comune e Provincia, quest’ultima interessata per il convitto dell’Alberghiero).

"Sostanzialmente si scende di un edificio. Inizialmente c’era presente un blocco da 6 all’interno del parco, lato mare. Ascoltata la Provincia e le osservazioni della comunità, abbiamo deciso di scendere di uno stabile, così da cementificare di meno e comprimere gli spazi per gli studenti. Inizialmente gli edifici erano così pensati: edificio impianti, tre per il convitto, uno per spogliatoi e uno per bar e ristorante. Ora: due lato mare per il convitto, uno per impianti, uno per blocco spogliatoi e servizi per socializzazione, l’ultimo per il sub Alto Tirreno e il circolo di vela, che entrano quindi all’interno del perimetro del Pnrr".

L’edificio che attualmente viene utilizzato dalle associazioni, per il momento resta in piedi, "ma non ce ne dimenticheremo – ha proseguito Persiani –, attiveremo un confronto partecipativo con la città per trovare soluzioni alternative. Ho comunque firmato un ordine di sgombero per un nucleo abitativo che avverrà il primo novembre, che sarà destinato a un’altra residenza per emergenza abitativa. Per quanto riguarda la passerella, si va avanti con la demolizione e ricostruzione".

Un focus sulle piante: "Il parco, soggetto a vincolo paesaggistico, subirà delle operazioni previste dall’agronomo Buffoni, necessarie ad avere una pineta adulta sana. Abbiamo ricevuto altre osservazioni da parte di cittadini e associazioni che terremo presente e che sottoporremo ai nostri consulenti". Per quanto riguarda i tempi è intervenuta l’assessora allo Sviluppo urbano e al Pnrr Maura Ferrari: "Ora il piano con la variazione andrà al vaglio della commissione paesaggistica e poi ci sarà un passaggio con la Soprintendenza. Entro fine anno dovremo aver finito l’iter tecnico, per poi far partire i lavori da inizio 2024".