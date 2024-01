Ugo Pisa, il giorno della protesta. Manifestazione all’ex colonia: "No al progetto della giunta"

Un centinaio di fiocchi gialli appesi alla recinzione che circonda il parco dell’ex Colonia Ugo Pisa per accendere i riflettori su un progetto di riqualificazione contestato. E’ stata una manifestazione di protesta pacifica ma decisa quella organizzata ieri mattina di fronte ai cancelli chiusi di una delle storiche colonie del litorale di Massa, quasi interamente di proprietà del Comune tranne l’edificio lato mare che appartiene al Demanio: un centinaio di persone che hanno manifestato il proprio dissenso contro le decisioni dell’amministrazione comunale, peraltro suffragate anche da enti superiori, a partire dalla Provincia per arrivare alla Regione Toscana fino alla Soprintendenza che hanno acconsentito a levare il vincolo sugli edifici.

Un’iniziativa organizzata dal Comitato Ugo Pisa e alla quale hanno partecipato rappresentanti di Italia Nostra, con il presidente Bruno Giampaoli, Roberto Vercelli e Francesco Rossi per Legambiente, Laura Penaglia per Nuovi Paesaggi Urbani, Giuditta Sborgi per la 31 Settembre, il consigliere Ivo Zaccagna per il Comitato alluvionati, il verde Marco Betti, ma anche della politica, come la consigliera del Polo Progressista Daniela Bennati, il consigliere del Pd Stefano Alberti e il consigliere regionale Giacomo Bugliani che non ha preso la parola ma ha sostenuto l’iniziativa. Ma soprattutto si respirava un’aria ‘nuova’, con tanti volti di persone che non fanno parte del Comitato, qualche curioso ma soprattutto cittadini che si stanno interessando al futuro dell’Ugo Pisa.

Una manifestazione, come ha spiegato Sborgi, il cui obiettivo non è quello di dire ‘no’: "Noi siamo quelli del sì – ha precisato – ma diciamo sì al progetto del 2021 che prevedeva il recupero delle colonie e la riqualificazione del Parco, quello che è stato finanziato dal bando Pnrr. Diciamo no ai parcheggi all’interno del parco, ai campi sportivi, al consumo del suolo". Giampaoli ha ricordato il valore storico, e non solo, che le colonie hanno per il territorio, compresa la Ugo Pisa, e che in quanto tali vanno preservate. Sul tema dello svincolo degli immobili è tornato Vercelli, mentre Rossi ha ricordato come l’abbattimento di 7mila alberi a ora non preveda un reale successivo piano di ripiantumazione, previsto sì nella perizia dell’agronoma Buffoni ma non nei 4 lotti già appaltati che invece riguardano solo la demolizione e ricostruzione degli edifici. Alberti e Zaccagna hanno evidenziato anche le affinità con quanto sta accadendo in altri parchi del territorio, chiusi o nel degrado, a partire dalla Rinchiostra. Poi il flash mob vero e proprio: a tutti i presenti sono stati dei fiocchi gialli da appendere lungo la recinzione.

E’ stata inoltre appesa anche la bandiera di Giulio Regeni, visto che il 25 gennaio ricorre l’ottavo anniversario del suo ritrovamento.