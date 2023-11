Ugo Pisa "Così si distrugge la memoria storica, il verde e l’identità architettonica"

Un attacco diretto, duro, senza sconti. Lo scrittore e musicista massese Marco Rovelli (nella foto) non le manda a dire sulla questione del progetto dell’ex colonia Ugo Pisa a Marina di Massa. " Più che una riqualificazione – dice – sembra una distruzione: di una memoria storica, di un’identità architettonica, di un polmone verde. Incurante delle tante critiche, la giunta Persiani procede tetragona, coerente alla sua impostazione che non conosce la partecipazione".

Rovelli entra nello specifico. "Tra le tante questioni in ballo – afferma – c’è anche quella di residenze abitative per persone autistiche finalizzate all’apprendimento di competenze funzionali alla loro piena autonomia. Ma c’è un problema: l’associazione Autismo Apuana, quelli che sanno di cosa parlano, ha detto che tali soluzioni non sono per nulla idonee allo scopo, perché quella zona è un’area che si popola solo d’estate, non c’è nessuna comunità di quartiere, non ci sono quei servizi di vicinato necessari all’apprendimento delle competenze, ma è proprio il contrario di un ambiente inclusivo e accogliente dove per esempio si possa imparare a fare la spesa dal panettiere, acquistare autonomamente beni di prima necessità, andare dal parrucchiere o dal barbiere ecc. Ma anche in questo caso Persiani va avanti, e afferma che la ex colonia verrà destinata sia alle residenze per persone autistiche sia alle emergenze abitative. E rivendica la scelta con una motivazione e un lessico che dicono tutto della cultura (politica e non solo) di chi ci governa: “Non mettiamo mica i matti vicino ai sani!”. Per il nostro sindaco esiste una separazione ontologica e destinale tra i matti e i sani: i ’matti’? Davvero il rappresentante di una città può permettersi di usare questo termine con tale disinvoltura? Davvero può essere così inconsapevole di quanto quel termine sia uno stigma, un marchio a fuoco sulla pelle di persone che hanno attraversato un tempo e una storia di fragilità? Davvero pensa che i matti siano una categoria a parte tale che è del tutto impensabile mischiarli coi cosiddetti ’sani’?".

Lo scrittore e musicista la risposta ce l’ha già. "Sì, lo pensa – continua Rovelli –. Tutta la cultura politica che rappresenta, del resto, crede in una rigida separazione tra identità: i ’matti’ e la normalità dei sani, gli ’immigrati’ e la normalità degli italiani, gli ’omosessuali’ e la normalità degli eterosessuali, le famiglie ’diverse’ e quelle normali. È una cultura politica fondata su confini, rigide perimetrazioni, separazioni. Che, nel caso delle fragilità psichiche, si declina nell’incapacità di pensare che c’è bisogno di una rete comunitaria che le sostenga e non di una separazione neomanicomiale che le tenga distanti e distinte dai ’normali’. Ma davvero ci meritiamo questo?".