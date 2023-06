Ugo e Giovanna, 60 anni insieme

Una poesia alla donna amata, per festeggiare le nozze di diamante. Traguardo prestigioso, i 60 anni di matrimonio, che Ugo Ganapini ha ricordato con una poesia dedicata alla moglie (nella foto). "Giovanna, ricordi quel giorno che ci siamo incontrati, è stato il giorno più bello della nostra vita, è sbocciato il nostro amore che oggi è ancora più forte del tempo passato. Restare insieme sessant’anni sono tanti è vero, però è stato il segreto della nostra vita, il nostro, semplice amore. Un amore, con grandi rami di felicità che dura nel tempo, che non ha prezzo, né ricchezza che appaga, questi 60 anni che sono passati. La vita stessa, contempla e arricchisce quel giorno in cui i tuoi occhi si incrociarono con i miei in un’unica bellezza, era l’inizio del nostro amore che non si è mai spezzato. Ancora oggi in cuor mio batte quel fremito d’amore che parla di noi, come un libro che esce dal cassetto dei ricordi dove tutto è speciale. Nulla è cambiato, nulla è mutato, il nostro amore è trasportato dal vento, su nel cielo, azzurro, pieno di diamanti luccicanti, che brillano, ed è ancora più forte che mai. Tuo Ugo".