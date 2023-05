Uffizi Diffusi Un quadro di Hayez in Comune

E’ considerato un capolavoro della pittura risorgimentale il "Ritratto del Conte Arese Lucini di Francesco Hayez, recentemente acquistato dalle Gallerie degli Uffizi ed esposto da ieri sino alla fine di agosto nella Sala de Sindaci del palazzo comunale di Pontremoli. Prosegue in Lunigiana il grande piano di diffusione sul territorio toscano della conoscenza artistica che va oltre i capolavori del museo fiorentino e incentiva nello stesso tempo un turismo sostenibile in grado di avvicinare arte e territorio.

E’ stato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt a svelare ieri mattina, nel corso della presentazione del progetto a Palazzo Dosi Magnavacca, l’autore e l’opera destinata a farsi ammirare nella città del libro. Hayez (1791-1882) è un artista fra i maggiori interpreti del romanticisimo, grazie alle sue opere in cui gli ideali del Risorgimento, legati al concetto di patria e libertà, vengono rappresentati attraverso soggetti che appartengono ad un passato epico e lontano. La tela ospite d’onore della galleria comunale ritrae il conte Arese Lucini, patriota, ex colonnello napoleonico, che partecipò ai moti risorgimentali tra il 1820 e il 1821 e per questo finì sotto processo delle autorità asburgiche. Fu condannato a morte, pena poi convertita in tre anni di durissima detenzione nel penitenziario austriaco dello Spielberg, lo stesso in cui Silvio Pellico scrisse il diario "Le mie prigioni". Giustificandosi con l’ incapacità di mentire, Arese Lucini alla fine vuotó il sacco confessando i nomi degli altri accusati tra cui Pietro Maroncelli. Nel dipinto il patriota è rappresentato con lo sguardo rivolto verso l’osservatore e indossa una tenuta militare.L’ambiente è cupo, rappresenta la desolazione del carcere cosi come l’oscurità della cella: il letto è sfatto e il carcerato è seduto su una cassa usata come sedia mentre le catene gli stringono le caviglie. "Il dipinto - ha detto Schmidt- riassume mirabilmente la vicenda e le ragioni del conte, ma soprattutto offre a Francesco Hayez la possibilità di misurasti con la psicologia del personaggio e di presentare una delle prove più alte della sua produzione pittorica". I caratteri artistici dell’opera sono stati spiegati nei dettagli dalla curatrice della mostra Carolina Marconi: "Al momento in cui l’opera fu eseguita la pena si era effettivamente già conclusa. Ma la grande efficacia comunicativa della trovata, unitamente allo straordinario talento pittorico di Havez, colpirono l’opinione pubblica mostrando l’immagine prostrata del conte nella sua condizione di prigionia". Ma qual è il legame tra Pontremoli e Hayez? "Nasce con il dipinto storicista "Pietro Rossi signore di Parma assediato nel Castello di Pontremoli (1818-1820)" oggi conservato nella Pinacoteca di Brera - ha proseguito la curatrice- con il quale il pittore diede inizio alla sua svolta romantica".

La vicenda storica dei Rossi diventati signori di Pontremoli nel 1329 aveva colpito l’artista. "Che ha ritratto Pietro mentre deve decidere se sacrificarsi per la patria o cedere alle richieste della moglie e delle due figli", ha aggiunto lo storico pontremolese Paolo Lapi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Jacopo Ferri, il presidente dell’Unione dei comuni Gianluigi Giannetti, la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni, la dirigente scolastica Lucia Baracchini che da sindaca aveva avviato l’iniziativa e altri rappresentanti dei comuni vicini. "È un grande onore per Pontremoli ospitare questo dipinto di Hayez, sia per la splendida opera del grande artista, sia per il contesto progettuale in cui l’evento si inserisce - ha concludo Ferri -. Uffizi diffusi è infatti una eccezionale intuizione che offre la diffusione e la condivisione massima dello strepitoso patrimonio delle Gallerie. Di tutto questo voglio ringraziare di cuore il direttore Schmidt, insieme a tutto il suo eccezionale staff". L’orario di apertura per le visite è dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle18 fino al 30 giugno, mentre dal 1° luglio al 31 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Natalino Benacci