’Uffizi diffusi’ a Fivizzano Il Monte Forato di Markò al Museo di San Giovanni

Nel 1828 la giovane disegnatrice Charlotte Bonaparte, nipote di Napoleone, aveva già subito il fascino del Monte Forato sulle Alpi Apuane. E nel 1871 a restare ammaliato dal complesso, formato da due vette del gruppo delle Panie, che includono un arco naturale di notevoli dimensioni, fu Andras Markò, pittore di origini austroungariche che con i fratelli Carlo jr. e Francesco, dettero vita alla ’Scuola dei Markò’ dove si insegnava a dipingere il paesaggio. Ne fu talmente rapito da questo singolare angolo della catena apuana da immortalarlo in un dipinto, donato nel 1913 alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. Da ieri questo capolavoro che racchiude il fascino unico delle nostre montagne è esposto al Museo di San Giovanni a Fivizzano nel contesto del progetto Uffizi Diffusi e vi resterà fino al 23 ottobre. "Formazioni geologiche con monti che sono forati esistono in tante parti del mondo - ha detto Eike Schmidt, direttore del Museo degli Uffizi di Firenze - ma il Monte Forato nelle Apuane è straordinario e il quadro è stato scelto in una rappresentazione iconica. "Oltre al direttore Schmidt erano presenti il governatore della Toscana Eugenio Giani e il professor Valdo Spini, il prefetto Guido Aprea e autorità civili e militari. "Un’iniziativa di grande significato con cui - ha precisato Giani - Fivizzano entra nella rete degli Uffizi Diffusi". "La vocazione per il bello, per l’arte che Fivizzano ha, non è imposta - ha esordito il professor Spini - nasce dalle sue caratteristiche storiche e questa è un’amministrazione che cura e coltiva la cultura". Anche il sindaco di Fivizzano, ha voluto sottolineare l’importanza strategica dell’evento: "Un’opportunità che ci permetterà - ha detto Giannetti - di avere più visitatori, turisti appassionati di cultura e storia". Infine il direttore Schmidt di fronte al dipinto ne ha fornito una strordinaria definizione: "Rappresenta l’Arte che si mette sulle spalle della Natura".

Roberto Oligeri