Uccise il clochard, condannato all’ergastolo Massima pena per l’omicidio di Fiorentino

di Andrea Luparia

Ergastolo. Ieri non era ancora mezzogiorno quando nel Tribunale di Massa il giudice Ermanno de Mattia, ha letto la sentenza contro Francesco di Blasi, il senzatetto che uccise Paolo Fiorentino all’interno dell’ex Colonia Vercelli. E se la condanna era data quasi per scontata, il verdetto ha comunque sorpreso la difesa. Il Pubblico ministero Elena Marcheschi nella sua requisitoria aveva chiesto una condanna a 21 anni. Per la difesa, invece, l’avvocato Francesco Vetere aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva auspicato il non riconoscimento delle aggravanti (“omicidio per futili motivi“) e sollecitato il minimo della pena. Per la parte civile, invece, gli avvocati Maria Paola Nobili e Andrea Fulceri (entrambi del foro di Pisa) si erano allineati alle richieste del Pubblico ministero sostenendo che era apparsa "evidente la differenza tra i due (assassino e assassinato) malgrado fossero accumunati da una situazione comune di degrado. Siamo consapevoli delle condizioni in cui vivevano ma l’ottimo lavoro svolto dalla Procura della Repubblica e dai carabinieri del Norm ha mostrato la situazione reale". Quando il giudice Ermanno de Mattia è rientrato in aula seguendo gli altri componenti del collegio giudicante, è calato il silenzio. Lui ha parlato pochissimo, velocemente e a voce bassa: Francesco di Blasi condannato all’ergastolo, al pagamento delle spese processuali e ad un risarcimento danni valutati in 300mila euro. Poi ha stabilito che sia a carico dello Stato il pagamento delle spese sostenute dagli avvocati.

Ma facciamo un minimo di storia di questo fatto di sangue che sconvolse Carrara. La sorte ha voluto che sia stato Paolo Fiorentino a invitare Francesco Di Blasi a condividere con lui l’appartamento occupato alla ex Colonia Vercelli. Quei pochi metri quadrati a due passi dal litorale e dalla zona residenziale di Marina si sarebbero poi trasformati, mesi dopo, in un luogo di sangue e morte, ma per la vittima e il suo presunto colpevole sono stati per alcune settimane un posto caldo e asciutto dove mettersi alle spalle difficoltà e incertezze. In quella stessa zona Francesco di Blasi aveva già trovato ricovero in passato, ma il suo non è un carattere facile e così aveva litigato con altri occupanti che non solo lo avevano cacciato, ma lo avevano anche picchiato. A confermare, invece, che Paolo Fiorentino era una brava persona era stato, in aula anche un testimone: "Un giorno mi chiese cinque euro, in cambio era disposto a fare dei lavori. Gli morì il padre, ma non poteva andare a casa. Gli dissi di andare in chiesa a pregare. Lo fece".