"Ucciderò te e tuo figlio" Ora è accusato di violenza

di Andrea Luparia

Inizierà il 15 novembre il processo a carico di un immigrato dal Marocco accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane albanese. Ieri mattina, in Tribunale a Massa, il giudice dell’udienza preliminare Dario Berrino ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo. Questo ovviamente non significa che sia colpevole, ma solamente che ci sono elementi per andare a processo. L’episodio incriminato risale al mese di dicembre del 2021. I due quel giorno erano a Podenzana.

Lui ora ha 39 anni, e pur essendo nato e cresciuto in Marocco, abita da diversi anni ad Aulla. Lei, che adesso ha 32 anni, è nata in Albania ma vive da tempo in Lunigiana. Da notare che la signora ha un lavoro, sempre in Lunigiana, con il quale mantiene anche suo figlio. Tutto nasce dalla querela presentata ai carabinieri della compagnia di Pontremoli a seguito del ’fattaccio’ avvenuto qualche giorno prima. Dopo le indagini portate avanti dai militari dell’Arma (comprensive dell’interrogatorio avvenuto in una stanza ’protetta’ nel tentativo di non turbare eccessivamente la povera donna), il sostituto procuratore Elena Marcheschi il 23 febbraio di quest’anno ha sollecitato il rinvio a giudizio dell’indagato. E nella tarda mattina di ieri il Gup ha accolto la richiesta. Cerchiamo di ricostruire, almeno in parte, i fatti. Nella sua denuncia, la donna ha spiegato che quel brutto giorno, l’imputato l’avrebbe convinta in qualche modo ad incontrarsi a Podenzana e avrebbe cercato di indurla ad avere un rapporto sessuale con lui. Alla sua risposta negativa, il marocchino l’avrebbe aggredita verbalmente e poi l’avrebbe pesantemente minacciata. In sostanza sarebbe arrivato ad urlarle che "l’avrebbe gettata nel fiume, che avrebbe ucciso sia lei che il figlio. Poi le avrebbe anche afferrato con molta forza i capelli, fino a costringerla, con la violenza e la minaccia, ad avere un rapporto sessuale con lui". Ieri mattina in aula, oltre al pubblico ministero Elena Marcheschi e al Gup Dario Berrino, c’era anche l’avvocato difensore dell’imputato, Daniel Monni, anch’egli di Aulla.

Dopo avere acquisito, come prove, sia la querela presentata dalla donna che il rapporto redatto dai carabinieri della stazione di Aulla che hanno portato avanti tutte le indagini, l’esito dell’incidente probatorio e diversi tabulati telefonici, il Giudice dell’Udienza preliminare, al termine di una breve camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio. Il 15 novembre, i primi ad essere chiamati in aula a testimoniare saranno i testimoni dell’accusa, poi sarà la volta di quelli della difesa. La sentenza? Forse entro la fine del 2024.