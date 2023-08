Tutto pronto per la fiera di San Genesio alla Selva

Una volta si chiamava la ’Fiera dei fidanzati’, perché attirava tanti giovani che avevano voglia di incontrarsi. C’erano poi abili sensali e mediatori che combinano gli appuntamenti, che spesso diventavano in matrimoni. Adesso le cose sono cambiate, ma la Fiera di San Genesio resta uno tra gli appuntamenti più importanti dell’estate lunigianese. Il Comune di Villafranca, in collaborazione con Maria Lombardi Eventi, ha deciso di proporre ancora una volta l’appuntamento, con eventi e novità. All’ombra dei castagni, nella suggestiva Selva di Filetto, dal 24 al 27 agosto, si terrà il consueto street food: food truck colorati e innovativi proporranno, a pranzo e cena, le più ghiotte e invitanti prelibatezze da passeggio, i palati più golosi potranno gustare arrosticini abruzzesi, la vera fiorentina e tante ghiotte specialità. L’attesa novità di questa edizione sarà la festa della birra artigianale. Divertimento per tutti al Luna park: autoscontri, il castello incantato, il tagadà e altri giochi tradizionali sono già aperti da tempo per grandi e piccini. Il tradizionale mercato farà da cornice all’evento, con le bancarelle di abiti, scarpe, giocattoli e dolci. Sono previsti anche concerti e vari punti ristoro per gustare tipicità lunigianesi. Non mancherà la parte religiosa: nella Selva infatti c’è il piccolo oratorio dedicato a San Genesio, che ricorre il 25 agosto quando saranno celebrate diverse finzioni religiose.