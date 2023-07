Tutto pronto per il nuovo municipio Lavori per oltre 700mila euro

Un municipio completamente nuovo. Sabato a Villafranca si festeggerà l’inaugurazione del nuovo palazzo comunale. I lavori sono andati avanti per oltre un anno, con i dipendenti e gli uffici trasferiti nei locali del vecchio asilo, ma adesso si torna a ‘casa’, in una struttura completamene rinnovata. Il vecchio palazzo infatti è stato interessato da lavori di adeguamento sismico attesi da tempo e gli uffici si sono trasferiti per un periodo all’ex asilo, in Via degli Orti. Negli anni passati si sono susseguiti studi, carotaggi, trivellazioni per verificare lo stato del municipio e si è deciso di intervenite. Due i finanziamenti ottenuti: uno relativo all’adeguamento sismico e l’altro all’efficientamento energetico. Il primo finanziamento è di circa 400mila euro, il secondo di 300mila. Il vecchio palazzo era stato costruito in due tempi, la parte più vecchia risale agli anni ’50, quella più recente agli anni ’70, quindi gli interventi si sono resi necessari, per la sicurezza dei dipendenti e di tutti i cittadini. Per quel che riguarda l’efficientamento energetico sono stati portati a termine lavori come il cambio degli infissi, dell’impianto di riscaldamento, ma anche interventi al tetto e la realizzazione del cappotto termico esterno. I due finanziamenti distinti hanno riqualificato completamente il municipio, che adesso sembra come nuovo. In questi giorni è in corso il trasloco, non semplice per la mole di materiale da riportare negli uffici, ma presto i dipendenti saranno pronti. Tornare in spazi più moderni e accoglienti. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per le 10,30, in piazza Aeronautica. Villafranca è un cantiere aperto, l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di un milione e duecentomila euro per completare il polo scolastico del Da Vinci. La struttura, così, sarà completata e ci sarà la possibilità di avere a disposizione più aule e spazi per gli studenti, in un plesso all’avanguardia, che potrà ospitare ulteriori indirizzi, oltre i presenti.

La gara è stata aggiudicata e devono cominciare coi lavori, affidati alla ditta Habitat srl. Non solo, è cominciata da alcune settimane l’opera di demolizione delle vecchie scuole elementari del capoluogo. Al loro posto sorgerà un moderno edificio polifunzionale per le famiglie. Dichiarate inagibili dal punto di vista sismico, sono state abbandonate a favore del nuovo istituto comprensivo. L’edificio vecchio, enorme, ha ospitato le attività di alcune associazioni, ma da tempo è in stato di degrado. Il Comune ha ottenuto i contributi per demolirlo e realizzare al suo posto un centro polifunzionale, per due milione e mezzo a fondo perduto. La demolizione terminerà entro fine mese: i lavori alla ditta Opera.

Monica Leoncini