Tutto pronto per ’ColoriAmo’. Festival del disegno in piazza. Torna l’iniziativa del Gams

Fabriano Festival del Disegno arriva alla sua sesta edizione a Massa e quest’anno con la formula ‘ColoriAmo’: un laboratorio collettivo nel centro storico, in piazza Aranci, dedicato alla sperimentazione sui colori e sul colore, come strumento di conoscenza, esplorazione e rappresentazione del mondo, di noi stessi e delle nostre emozioni. Durante la mattina artisti ed artiste realizzeranno il disegno in bianco e nero che i partecipanti coloreranno nel pomeriggio. Una rassegna organizzata a Massa dal Gams, il gruppo di archiette apuane, che festeggia i suoi 10 anni con questa edizione del Festival del Disegno Fabriano e una mostra sulle precedenti edizioni. Gams Massa Carrara lavora dal 2012 alla diffusione dei linguaggi artistici, architettonici e grafici, soprattutto con giovani, attraverso laboratori nelle scuole, nei teatri, nelle piazze e in città. Il Festival si svolgerà sabato 30 settembre, dalle 10 alle 20, e sarà aperto al pubblico dalle 16 alle 20, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Provincia, e promosso in tutta Italia da Fabriano.

Ecco gli artisti che renderanno possibile la VI edizione: Agnese Ambrosanio, 16 anni a ottobre, è l’artista più giovane di questa edizione, frequenta il liceo Rossi di Massa e coltiva molti interessi come la pittura, il teatro, lo scoutismo e la musica; Carolina Andreani del 1994, si diploma all’Accademia di belle di Carrara, durante il percorso di studi espone in alcune mostre a Carrara; Marta Barsotti del 1985, laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia e laurea specialistica in coordinamento delle lauree in area tecnico diagnostica partecipazione, partecipa dal 2001 al 2003 ai corsi comunali di disegno e pittura con l’artista massese Mario Ginocchi, appassionata di disegno in bianco e nero e ritratti; Taisia Bonini diplomata all’Accademia di Belle Arti di Carrara, indirizzo grafico. Grazie alla visibilità dei dei suoi canali social si è ritagliata uno spazio nel mondo dell’arte; Silvia Bontà architetta e docente nella scuola media, da diversi anni coltiva la passione per il disegno botanico e partecipa a workshop e attività di recupero di manufatti architettonici in forte degrado; Arianna Cattani ha partecipato nel 2018 alla prima edizione del Festival e alla V edizione del 2022, diplomata all’Accademia di belle arti di Carrara in scenografia, ha collaborato alle scenografie del teatro di Figline Valdarno, ha realizzato un libro d’artista; dal 2011 è docente di arte; Teatro dei Disincanti e Francesca Dell’Amico che hanno collaborato in modo continuativo con Gams e sostenuto il Festival. Anche quest’anno l’evento ospiterà anche artisti di alcune classi del liceo Palma coordinate dalla professoressa Patrizia Mannini. Quest’anno Gams saranno aiutate da alcune volontarie: Carolina Buselli, Sara Micheloni e Gabriella Raffo.