Tutto pronto a Massa per il Concorso Nazionale di Poesia Religiosa San Pio X

Sabato, alle ore 16, nell’auditorium della chiesa di San Pio X, in via Volta, a Massa, si svolgerà la premiazione del concorso nazionale di poesia religiosa ’San Pio X’, organizzato dalla parrocchia di San Pio X all’interno delle attività culturali dell’associazione culturale Anspi, con il patrocinio di Confimpresa Massa Carrara, del Csi (Centro sportivo italiano) e dell’associazione Insieme. Il Concorso, giunto alla 25ª edizione, è curato da Sandro Scuto in collaborazione con Daniele Tarantino e vede come presidente il parroco don Maurizio Manganelli.

Più di trecento le poesie in gara arrivate da varie parti d’Italia. Quattro le sezioni: categoria fanciulli, da 6 a 11 anni, giovanissimi, da 12 a 15 anni, giovani da 16 a 18 anni e categoria adulti. Nella categoria fanciulli hanno inviato poesie alunni delle scuole primarie Collodi (Rinchiostra), Salvetti (Mirteto), Sforza (Montignoso), Gentili (Fossola) e studenti della media Malaspina (Massa). Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione. Inoltre sono previsti riconoscimenti speciali e segnalazioni di merito e verranno assegnati premi a persone che si sono distinte per la cultura, lo sport e il volontariato. I premi consisteranno in doni di rappresentanza, medaglie, coppe e targhe.

L’evento vedrà come presentatore Diego Vitale, assistito da Aurora Scuto ed Elisabetta Liberatori. La manifestazione sarà aperta e chiusa da esibizioni della Corale San Pio X diretta dalle professoresse Maria Rosaria Ferri e Margherita Mazzarella. Nell’auditoriun saranno esposte opere del pittore Nino Camardo. L’interessante mostra è curata dalla professoressa Anna Matarese e da Alessio Camardo, figlio dell’artista. La giuria del premio è presieduta da Olga Raffo e composta da Licia Calace (vice presidente), Egizia Malatesta, Anna Maria Ulivi, Carlo Fialdini, Angela Battiloro, Susanna Dal Porto e Alberto Sacchetti. Segretario del premio è Primo Tendoli.