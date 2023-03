Tutto perfetto Un successo annunciato

Grandi sorrisi nell’organizzazione montignosina per il successo quasi annunciato di una corsa allestita davvero magistralmente e con un parterre de roi tra le partecipanti. "Un podio di questo genere era quello che speravamo e devo dire che le ragazze sono state fenomenali – racconta Fabio Argentin, lo sponsor di Oro in Euro -. L’arrivo in parata di due atlete di questo livello è impagabile. La terza è una ragazza italiana di una squadra francese di cui nei prossimi anni sentiremo sempre di più parlare. E’ stata bella proprio tutta la gara con le atlete che si sono impegnate ed hanno attaccato da lontano. Era impensabile un epilogo del genere avvenuto nonostante un inseguimento feroce. La Realini è una piccola realtà che probabilmente nei prossimi anni vedremo al giro d’Italia o al Tour de France".

"E’ stato veramente uno spettacolo sia per il pubblico che per il movimento ciclistico femminile – è il commento dello storico presidente della Montignoso Ciclismo Mario Ferrari -. Dobbiamo ringraziare lo sponsor Fabio Argentin che si è impegnato personalmente nel trovare le formazioni e averne 30 vi assicuro che non è facile. Siamo partiti in sordina con questa corsa. All’inizio ne organizzavamo più di una facendo la giornata rosa ma dal 2017 abbiamo fatto la scelta di continuare solo con le Elite perché abbiamo capito che era troppo impegnativo fare tutto. Cosi abbiamo avuto il potenziale di diventare internazionale. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno e ringraziamo gli sponsors che ci aiutano. Vi assicuro che non è difficile fare il presidente in un gruppo così organizzato. Ringrazio il comune di Montignoso e tutte le forte dell’ordine che ci sono sempre vicino".

Graditi i complimenti di Saverio Metti presidente del comitato regionale toscano della FCI: "Fa molto piacere perché il ciclismo femminile è quello di cui parlano poco ma che poi ci da tante soddisfazioni. E’ una collocazione del calendario giusta dopo le Strade del Vino. Questa è una gara bella, che alle fine non sai mai come va a finire".

Gianluca Bondielli