Tutto il Barocco in vetrina Palazzi aperti come scrigni Luce sulle bellezze nascoste

C’ è grande attesa per la seconda edizione di “Pontremoli Barocca“, al via domenica 16 aprile. Le porte di alcuni dei suoi palazzi più belli si apriranno per permettere al grande pubblico di godere delle bellezze ’nascoste’ dalle austere facciate per una giornata di aperture straordinarie. Tra i dettagli che fanno la differenza, una collaborazione degna di nota: quella tra Comune di Pontremoli, Sigeric Soc. Coop. e i Rolli Days di Genova, evento culturale di punta del Comune di Genova che quest’anno spegne 15 candeline raccogliendo anno dopo anno consensi, partecipazione e considerazione e che andrà in scena dal 28 aprile al 1 maggio. Quest’anno è prevista l’apertura di oltre 30 palazzi del centro storico inseriti nel sito Unesco ’Le Strade Nuova e il Sistema dei Palazzi dei Rolli’, affiancate dalle ville suburbane di Ponente. E in via eccezionale poi, l’edizione numero 15 dei Rolli Days, vedrà l’apertura di tutti e 12 i Palazzi che si affacciano su via Garibaldi – Strada Nuova. Insomma, un carnet davvero ricco che il Comune di Pontremoli e Sigeric Soc. Coop. sono felici di promuovere dando così avvio a una collaborazione scientifico – culturale che vede le due città unite nell’intento di dare vita e valore a ciò che di bello hanno in comune. Senza dimenticare il legame dettato dall’amore per il libro e la lettura: Genova proprio quest’anno è stata eletta Capitale Italiana del Libro, titolo per il quale il Comune di Pontremoli è arrivato in semifinale nel 2021 e per il quale concorreva anche quest’anno. Un traguardo di prim’ordine, conquistato con merito dalla Città di Genova e che, si spera, possa essere di buon auspicio anche per la Città dei Premi Bancarella.

Così come per Genova i Rolli Days rappresentano l’evento culturale principale, la giornata ’Pontremoli Barocca’ è per il Comune di Pontremoli una data su cui puntare molto per poter consentire la conoscenza del patrimonio artistico e per la divulgazione scientifica di tale imponente ricchezza.

Un’unione di intenti oltre che di caratteristiche comuni che vedono Pontremoli e Genova procedere di pari passo, in maniera proporzionata, verso l’apertura alla conoscenza e ad alcune delle caratteristiche più note che vanno a comporre quella che è l’identità di un territorio e di chi lo abita. Eventi di portata scientifica e culturale in cui il patrimonio artistico è protagonista, così come lo sono coloro che racconteranno i dettagli dei Palazzi, delle dimore e dei siti che saranno aperti per l’occasione, appositamente formati e che saranno coloro che porteranno arte e scienza a portata di tutti. Una macchina collaudata quella dei Rolly, in costruzione per Pontremoli ma con tutte le potenzialità per diventare anche questa agile e performante. ’Pontremoli barocca’ e ’Rolli Days’ sono alle porte.