“Tutto finirà“, ecco la sfida universale di Ser

“Tutto Finirà” è un brano coinvolgente e tagliente, che racconta l’impossibilità di riavere indietro il tempo perso e di come un periodo di solitudine possa essere fonte di creatività e riflessione, ma anche di dolore. Un brano che è pronto ad andare in rotazione radiofonica – da venerdì, per l’esattezza – sulle piattaforme streaming e in digital download. “Tutto finirà” (Orangle Records), è l’ultima fatica artistica del rapper massese SER.

Attraverso le sue parole e una melodia coinvolgente, il brano ci invita ad esplorare la personale interiorità e a confrontarci con le difficoltà della vita, senza mai perdere la speranza. La fragilità umana viene trattata attraverso un’accesa discussione con Dio, mostrando ancora una volta la capacità dell’artista di comporre brani in grado di lasciare un forte messaggio. "Il brano è nato in piena pandemia, dove la mia introspezione ha toccato il livello massimo, tanto da mettere in dubbio qualsiasi ideale che fino a quel momento era intrinseco nella mia persona – spiega il rapper nato a Pietrasanta ma cresciuto a Massa – La soluzione che ho trovato era quella di non rimanere fermo bensì di muovermi, agire. “Tutto finirà” è un brano che sfida l’ignoto, l’universo, Dio. Tutto ciò che non è tangibile e non possiamo vedere fisicamente. Non critico Dio: lo sfido per ottenere il meglio da me stesso e, di conseguenza, da lui. Perché Dio potrà anche non esistere fisicamente, ma tutti noi siamo Dio".

SER, all’anagrafe Marco Di Lauro, ha iniziato a comporre a 16 anni per sfogare attraverso la scrittura le sue inquietudini e i suoi pensieri. Per darsi forza e sostenere chi avrebbe ascoltato la sua musica. Nei suoi testi parla di se stesso, del suo vissuto e delle sue lotte; ma anche del suo sogno, quello di fare del rap la sua professione ispirandosi alla “Old School” del rap italiano e internazionale. Ha deciso di intraprendere lo studio del canto alla scuola di musica PlayTheVoice di Massa con Elena Cirillo, per migliorare la sua tecnica vocale. In un secondo momento ha iniziato un percorso di produzione artistica con la supervisione della stessa Elena, conosciuta come vocalistviolinista di De Gregori.

Sotto la sua guida, SER ha pubblicato il singolo “Sentimentale e Cinico”, finalista ad Area Sanremo 2019. Con il singolo successivo, “Non Ho Tempo”, la collaborazione con Elena è diventata più attiva, vedendola compositrice della melodia e ritornello, suonando il pianoforte e il violino. Il 18 aprile 2020 esce il suo ultimo singolo “Estraggo a Sorte”, realizzato anche in versione 8D. Qualche mese dopo Ser pubblica “Il treno della vita”, brano il cui video è stato realizzato durante la pandemia e che per questo vede il coro di bambini riunirsi dietro uno schermo. Il 27 novembre 2020 è uscito, con EgoItaly, il brano “Non Piangere Stanotte”, una Cover Rap del celebre brano anni ’80 “Don’t Cry Tonight” di Savage.

Con questo brano SER ha iniziato il suo viaggio nella wave RapDance, definendo questo suo genere “Darap”, termine coniato da lui e dalla sua Manager. “Sexy lover” è il primo brano che segue questo genere. Scritto da Ser, con la melodia del ritornello di Elena Cirillo ed arrangiato da Eugenio Valente e Andy dei Bluvertigo. Le sonorità, impreziosite dal solo di Sax di Andy Bluvertigo, riportano “Sexy lover” ad un ritmo Dance anni ’80. L’ultimo brano “Va bene così”, uscito a gennaio con Orangle Records, mostra il lato più sensibile e profondo di SER.

Irene Carlotta Cicora