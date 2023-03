Tutto esaurito per i corsi di yoga e ginnastica dolce

Nella mattinata di sabato numerosi cittadini hanno riempito la nuovissima palestra della scuola primaria di Cinquale per prendere parte all’"open day" di presentazione dei corsi di yoga e ginnastica dolce riservati agli over 60 organizzati dal comitato provinciale Aics e patrocinati dal Comune di Montignoso. Il progetto, finanziato con i fondi del bando nazionale Migioact, ha riscosso grande successo. Tutti i posti disponibili per i corsi sono stati esauriti in meno di una settimana.

Obiettivo della manifestazione, che avrà una durata di 6 mesi, è mettere al centro la salute attraverso lo sport e combattere la sedentarietà attraverso percorsi condivisi. Le lezioni sono dirette da insegnati qualificate ed esperte come Francesca Mergoni ed Elena Lorenzoni. Presenti all’evento il vice sindaco di Montignoso Raffaello Gianfranceschi e l’assessora Giorgia Podestà, i quali hanno ricordato l’importanza nello svolgere attività fisica a tutte le età e come lo sport possa essere decisivo nel creare momenti di condivisione e relazioni sociali. "E’ importante consentire alle persone di stare bene e divertirsi attraverso queste manifestazione – dichiara Carla Peruta, presidente provinciale Aics – l’aspetto sociale è molto importante per noi e abbiamo voluto privilegiarlo nell’interesse della comunità. Ringrazio le istituzioni per la collaborazione e gli spazi che gentilmente ci hanno messo a disposizione".