Tutto esaurito per Elio che canta e recita Enzo Jannacci

Si registra il “tutto esaurito“ al Teatro degli Animosi di Carrara per lo spettacolo “Elio canta e recita Enzo Jannacci“. Mercoledì e giovedì la stagione di prosa, che è promossa da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, prosegue con lo spettacolo che ha già fatto registrare il sold out. Tutti venduti i biglietti, con il teatro pieno in ogni ordine di posti, a conferma dell’andamento molto positivo per la programmazione attualmente in corso.

Con regia e drammaturgia di Giorgio Gallione e gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, assieme a Elio sul palco Seby Burgio pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone. La produzione è di AgidiImarts.

Nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, Elio e cinque musicisti formano un’insolita e bizzarra carovana sonora. A loro il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica, alle prese con un repertorio umano e musicale

sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci. Da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo o a Gadda.

Uno spettacolo che è veramente giocoso e profondo perché... come si suol dire “chi non ride non è una persona seria”. L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21. Per quanto riguarda l’acquisto e la prenotazione dei biglietti per gli altri spettacoli in programma, la biglietteria è aperta anche oggi con orario 10-12.30 e 17-18.30, mentre nelle due giornate di spettacolo con orario 10-12.30 e 18-21. Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585641419; Teatro degli Animosi, piazza Fabrizio De André, Carrara, telefono 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria.