"Tutti uniti per sostenere Enzo Ricci"

"Uniti a sostenere Ricci". Questo il senso del circolo Marina di Massa, Ronchi, Poveromo. "Abbiamo appreso che il nostro segretario del circolo Fabrizio Tomassini si è dimesso ed ha lasciato sia la carica che il partito in quanto ha deciso di percorrere un’altra strada e sostenere il candidato a sindaco Cesare Maria Ragaglini. All’ultimo congresso (dicembre 2021) il circolo contava 21 iscritti che divennero 111 in soli pochi giorni prima del congresso con due liste: una appoggiava la mozione per segretaria Giovanna Santi e l’altra la mozione per segretario Norberto Riccardi. Vinse il congresso, seppur di poco, Riccardi anche grazie al sostegno determinante della parte che lo appoggiava. Fu un importante risultato per tutto il territorio coperto dal circolo. Come componenti dello stesso ci dispiace perdere iscritti in un momento così difficile e complesso, iscritti che avrebbero potuto consolidare la presenza sul territorio creando una sinergia con tutti gli abitanti del litorale e non solo. Gli iscritti rimasti, con grande senso di responsabilità, hanno preso atto della candidatura del segretario Enzo Ricci che è stata votata in assemblea. Adesso il circolo non ha più il suo segretario, ha diminuito gli iscritti, ma vuole lavorare per ricompattersi cercando di coinvolgere il più possibile la comunità di centrosinistra".