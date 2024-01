Tutti uniti per Sanac. Mozione bipartisan del Consiglio comunale a sostegno degli operai

Il consiglio comunale di Massa ritrova un’unità inattesa sulla vertenza Sanac: maggioranza e opposizione approvano un documento che accontenta tutti, ben consapevoli che le sorti di Sanac si decidono a Roma. La mozione presentata dalla consigliera Daniela Bennati del Polo Progressista e di Sinistra viene messo al primo punto all’ordine del giorno del consiglio di lunedì sera ma non passa. Prima ci sono le forche caudine della valutazione dell’amministrazione che fa le pulci al documento e in buona sostanza lo rimanda al mittente.

Il documento, infatti, se da un lato spingeva a dare un "messaggio chiaro agli operai e alle loro famiglie" e impegnava la giunta "a mantenere invariata la destinazione d’uso industriale dell’intera area in cui insiste lo stabilimento Sanac", dall’altro evidenziava nelle premesse alcuni aspetti che non hanno trovato il favore dell’amministrazione, come ha voluto specificare il sindaco Francesco Persiani. Il primo cittadino ha ribadito l’impegno dell’amministrazione portato avanti "da sempre" di non cambiare la destinazione d’uso e di voler affiancare la battaglia dei lavoratori. Persiani ha inoltre difeso la linea su Sanac del Governo che "sta riprendendo in mano la situazione Acciaierie d’Italia. Abbiamo uno stretto rapporto con la Regione e i Ministeri e le organizzazioni sindacali che abbiamo incontrato anche oggi. Con Cgil, Cisl e Uil abbiamo evidenziato che c’è grande attesa per l’apertura della busta presentata il 24 gennaio e a seguire ci sarà un incontro dei sindacati con la commissione lavoro e attività produttive".

Il consigliere del Pd, Stefano Alberti, ha però proposto una sospensione per arrivare a un documento unitario su una vicenda sentita da tutti. Sospensione votata all’unanimità. Si riuniscono i capigruppo di maggioranza che scrivono insieme un emendamento sostitutivo, letto da Bennati al ritorno in aula. Nel documento si ricorda che Sanac è la più importante problematica occupazionale del territorio, si dà atto delle trattative in corso sull’Ilva di Taranto che riguardano tutta la filiera dell’acciaio, si considera la delicata situazione che vivono i lavoratori e le loro famiglie, si attende l’apertura della busta e non si dimentica che il territorio ha già subito operazioni di carattere speculativo immobiliare in aree produttive per arrivare a riconoscere al sindaco di essersi già espresso a sostegno di Sanac e di non voler mutare la destinazione d’uso dell’area con l’impegno per la giunta "a proseguire nell’azione di sostegno a favore della vertenza in sinergia con le organizzazioni sindacali e con la commissione consiliare competente, a comunicare ai commissari straordinari Sanac, alla Regione e al Governo l’esito della decisione presa con la presente mozione".

E il documento viene approvato da tutti i consiglieri e dal sindaco in aula. "Siamo soddisfatti per il mantenimento della vocazione industriale dell’area – sottolineano i consiglieri di FdI -, perché rafforza anche il lavoro che sta portando avanti il governo Meloni e Fratelli d’Italia con il Ministro Urso. Nelle premesse contiene anche una dichiarazione di intenti a vincolare per il futuro l’area su cui insiste lo stabilimento di Massa, scongiurando eventuali velleità speculative sull’area ma soprattutto ne abbiamo riaffermato il carattere e valore industriale, rispetto a scelte differenti da parte dell’amministrazione come nel caso della variante Sogegross".