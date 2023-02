Tutti in piazza per la pace Una marcia per stoppare la guerra

Tutti in piazza contro la guerra in Ucraina: venerdì in piazza Gramsci alle 18 ci sarà una fiaccolata per la pace. A promuoverla è ‘Europe for Peace’, che promuove tre giorni di mobilitazione nazionale ed europea (il 24, 25 e 26 febbraio) con manifestazioni in tante città e una marcia straordinaria Perugia Assisi, per chiedere il cessate il fuoco. Aderiscono: Accademia apuana per la pace, Archivi della Resistenza, Anpi, Arci, Arpa, associazione Alberto Benetti, ‘Mondo Solidale’, Azione cattolica diocesi di Massa Carrara Pontremoli, ‘Casa Betania’, Cgil, chiesa metodista - valdese, ‘Friday for future’, Legambiente, ‘Libera’ ‘Librerie solidali’. "L ‘inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia iniziata il 24 febbraio 2022 – scrivono gli organizzatori – ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa, una guerra che si avvia a diventare un conflitto globale, tra blocchi militari con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro del popolo ucraino, russo e dell’Europa intera. Siamo vicini e solidali con la popolazione colpita, con i profughi, i rifugiati costretti ad abbandonare le proprie case, vittime di bombardamenti, stupri, violenze. Questa guerra va fermata subito, basta altre sofferenze. L’Italia, l’Unione europea, le Nazioni unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e l’immediato cessate il fuoco".