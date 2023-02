Tutti in piazza per chiedere la pace

Il popolo della pace è sceso in piazza della Repubblica a Pontremoli per chiedere il cessate il fuoco nel conflitto in Ucraina. Organizzata venerdì dalle 18 alle 22 dall’Accademia Apuana della pace assieme a Cantiere per la pace della Lunigiana con l’adesione di Arci Torrano, Agesci Pontremoli 1 e 2, Open Pontremoli, Anpi Casola Fivizzano, Emergency Lunigiana, Spi Cgil, Dal libro alla solidarietà, AmatAfrica, Anpi Pontremoli, Auser, Esploranda, Ca’ dei Dodo, Anpi Tresana, Azione cattolica. Tanti gli interventi e gli appelli. Significativo il discorso del professor Alessandro Volpi. "La sensazione è che questa tragedia sia destinata a durare ancora a lungo perché l’unica soluzione che si prospetta è quella militare - ha detto -. Tra l’altro si sta allargando lo scenario dello scontro perché il coinvolgimento dei paesi limitrofi all’Ucraina, dalla Polonia ai paesi Baltici è sempre più evidente. E la partecipazione indiretta alla fornitura di armi è sempre più significativa. L’Europa ha decisamente molto da perdere dal punto di vista economico da questa guerra, molto di più di quanto non lo sia per gli Usa. Pensare alla guerra che si conclude con la caduta di Putin è una strada sbagliata. Sarebbe auspicabile che gli aiuti europei servissero anche a mettere Zelensky nelle condizioni di riflettere sugli obiettivi reali e accettare le soluzioni di mediazione che faccia salva l’integrità di larghe parti dell’Ucraina, ma non reiterare un conflitto destinato a non esaurirsi mai". Il presidio della pace si è collegato in video con Don Ciotti che ha ricordato le altre 59 guerre che sono da anni in atto con altre migliaia di vittime. Anche il vescovo diocesano Mario Vaccari ha inviato una lettera attraverso don Graziano Galeotti. "Cosa possiamo fare? – ha scritto – Insistere con i nostri rappresentanti politici per la richiesta urgente di un cessate il fuoco e l’apertura di negoziati. Cosa deve essere il fedele? La risposta è un costruttore di pace".

Natalino Benacci