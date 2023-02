Tutti in piazza nel centro storico Pomeriggio di mascherine e sfilate

Oggi a partire dalle 15 piazza Gramsci si anima dei colori del Carnevale targato Pro loco, che tanto successo ha riscosso nella prima uscita del 5 febbraio. Coriandoli e stelle filanti faranno da cornice a questa occasione di trascorrere una giornata all’aria aperta tra musica e giochi. Si parte con lo spettacolo di burattini con Jonathan Ilandia in programma alle 15. Si prosegue con la baby dance con l’animatrice Carla Pucci, e poi giochi, trucca bambini, laboratori, e la possibilità di divertirsi (i giochi sono a pagamento) sui gonfiabili e sulle giostre. Il Carnevale della Pro loco è realizzato in collaborazione con Avis comunale di Carrara, associazione volontari italiani sangue Odv con il patrocinio del Comune di Carrara. Divertimento assicurato per tutti i bambini, ma anche uno spazio dedicato ai più grandi con il mercato a Km 0 e quello ‘Arti in bianco’ lungo tutta la via Roma.