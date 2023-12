Tutti in piazza contro le cave. Cento associazioni mobilitate: "Situazione non più sostenibile"

Un evento nazionale per fermare l’estrazione. Un convegno, un corteo, e tavoli tematici, con più di 100 adesioni da parte di associazioni ambientaliste e la presenza di Antonio Montani, presidente nazionale del Cai. Si concretizza così l’incontro che da anni molti attendono. Giù il sipario, sabato alle 9, all’interno del Garibaldi di via Verdi a Carrara "per una giornata che vuole essere di approfondimento di alcuni aspetti legati alle attività che si svolgono sul territorio – spiega il presidente del Cai regionale, Giancarlo Tellini – poi nel pomeriggio, alle 14, una manifestazione che partirà dallo stadio dei Marmi. Chiediamo ad alta voce alle amministrazioni locali e nazionali di cambiare il modo di gestire le vicende imprenditoriali che si svolgono nel comprensorio delle Apuane. C’è complicità da parte di queste associazioni nell’assecondare le esigenze che le imprese, senza alcun limite, richiedono e che gli vengono concesse. Una situazione non più sostenibile dal punto di vista ambientale con disattenzione alle leggi che vietano l’escavazione sopra i 1200 metri. Il piano territoriale del 2015 stilato dalla Regione prevedeva di andare alla fine delle concessioni senza rinnovarle. Non è successo".

Dalla scomparsa dei sentieri Cai a causa del rilascio di autorizzazione delle attività estrattive, al problema della marmettola "ritenuta responsabile di ben 8 alluvioni in 15 anni – prosegue Tellini –. Ampio spazio sarà dato a questo tema a seguito anche della denuncia del Club Alpino sull’inquinamento del Carrione. In merito il Ministero ha richiesto un’indagine all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), poi ha scritto ai Comuni e alla Regione chiedendo il motivo dei mancati provvedimenti". Marmettola o meglio descritta come materiale di scarto proveniente dalla segagione del marmo "mista a olii grassi utilizzati per lubrificare gli utensili – sottolinea Claudio Grandi di Italia Nostra – che secondo un rapporto Arpat dal 2012 al 2015 ha raggiunto le 200mila tonnellate annue. Quello che viene classificato come rifiuto speciale è da anni nel mirino delle associazioni ambientaliste perché comporta l’inquinamento dei fiumi e la cementificazione degli alvei con la distruzione della relativa fauna ittica".

Serve quindi "un fronte largo che possa identificare le reali problematiche e le cause dell’estrattivismo – lo dice ad alta voce Mattia Giandomenici dell’associazione Athamanta –. Anche domenica ci saranno diversi tavoli di lavoro su varie tematiche. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.16dicembrecarrara.it".

Lo definisce "un fallimento ambientale", Ildo Fusani del circolo Arci Chico e Marielle. "Un sistema le cui ricadute sono un divisore sociale – prosegue –. Un fallimento anche economico e sociale con dati allarmanti di un aumento della disoccupazione. Si pensa solo a sventrare intere catene montuose". Al convegno ci saranno "relatori, ospiti e spettatori provenienti da tutta Italia – conclude Marco Mangeruca del coordinamento ambientalista Apuoversiliese –. I grandi assenti saranno i rappresentanti delle istituzioni, da noi invitati, ma che hanno declinato l’invito".

Patrik Pucciarelli