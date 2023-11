Tutti in marcia alla fiaccolata per la pace

Le associazioni Vietina c’è, Pro Cerreto, Avis, Aics, Legambiente, Croce Azzurra, Anpi, Trofeo Buffoni, Il Borgo incantato, con il patrocinio del Comune di Montignoso, organizzano per domenica, alle 16.30, ’Un castello per vedere oltre l’orizzonte’. Si tratta di una fiaccolata per la pace che partirà dalla località Prato (in piazza della Chiesa) e si snoderà fino al Castello Aghinolfi. L’obiettivo della manifestazione è quello di incontrarsi, conoscersi, condividere il dolore, ma anche lo sdegno per le atrocità che si stanno compiendo sull’umanità, per affermare con forza il rifiuto di tutte le forme di violenza. "Unitevi a noi domenica e insieme saliamo in alto, in silenzio, senza vessilli o bandiere da sventolare, senza slogan da gridare, con le nostre facce e i nostri sguardi attoniti e sgomenti, con le nostre fiaccole accese a squarciare il buio che incombe sul mondo – è l’appello degli organizzatori –. Saliamo in alto numerosi per gridare tutti insieme no al dolore degli ostaggi e dei loro cari, no all’uccisione deliberata di inermi, no all’uso della violenza sterminatrice di uomini e popoli, no al fiume di sangue che scorre nel nostro mondo, no a tutte le guerre. Salite con noi in alto, facciamo del nostro Castello un punto da cui guardare oltre l’orizzonte, un luogo dominante l’intera vallata che trasmetta emozione ed entusiasmo, e renda visibile a chi non sarà con noi l’universalità del nostro messaggio. Portiamo nel suo punto più alto, attraverso la luce delle nostre fiaccole, il nostro messaggio di pace. In Medio Oriente, in Ucraina, nel mondo".

L’amministrazione di Montignoso sarà presente e sostiene questa iniziativa sottolineando l’importanza della partecipazione della cittadinanza. "Un momento di riflessione e unità – si afferma – un’opportunità per esprimere il nostro desiderio di pace nel mondo. La pace è un obiettivo che deve essere coltivato e difeso".