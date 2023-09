Tutti in campo per Gabriel: "Ricordiamo il nostro angelo vestendoci di bianco per lui"

Gabriel non sarà mai dimenticato. Il 16enne Gabriel Alibeaj, rimasto coinvolto in un drammatico incidente vicino casa, a Villafranca, è ancora vivo nel ricordo di tutti. Il giovane è morto improvvisamente la settimana scorsa dopo essere caduto dal cassone dell’apecar di un amico e aver battuto la testa a terra. La famiglia aspetta ancora il via libera per poter organizzare il funerale e dargli l’ultimo saluto, ma intanto il mondo dello sport si muove. Il mondo del calcio, sua grande passione, visto che lo praticava fin da bambino, con ottimi risultati. Domani riprenderanno i campionati giovanili regionali, con le squadre del Lunigiana Pontremolese Under 17 e Under 15 impegnate rispettivamente in casa con il Pietrasanta e fuori casa a Quarrata. La società ha deciso di promuovere un evento un po’ speciale, dedicato a Gabriel. "Proprio la partita dell’Under 17 - spiega il gruppo sportivo - avrà per tutti noi un significato particolare, sarà la prima senza il nostro Gabriel. Per ricordare e onorare il nostro angelo biondo, vogliamo riempire e colorare il Lunezia con tutti i bambini, i ragazzi, i tecnici, gli amici e i tifosi. Tutti insieme, nella nostra casa, per una semplice manifestazione di amore e di affetto verso Gabriel e la sua famiglia, ma anche di aiuto e supporto a tutti i suoi compagni che vogliono continuare a portare avanti insieme il suo e il loro sogno". Giocare non sarà semplice per i suoi amici, che lo vorrebbero ancora in squadra, allegro e sorridente. L’appuntamento è per domani alle 10 allo stadio Lunezia di Pontremoli, l’entrata sarà libera. "Sarà una partita con un significato speciale - dice la società - Chiediamo a tutti i tesserati di venire con la tuta di rappresentanza e a tutti i genitori o agli amici di indossare qualcosa di bianco".