Tutti conquistati dal musical I ballerini di Clacsonbeauty entusiasmano a Massarosa

Ancora un successo per la scuola di musical Clacsonbeauty di viale Zaccagna, che a Massarosa ha messo in scena lo spettacolo ‘Musical Night show’. La scuola diretta da Maria Corsini è stata selezionata per il festival culturale ‘Il teatro che non ti aspetti’, finanziato dal Comune di Massarosa e dalla Fondazione Pomara Scibetta. Lo spettacolo dei ragazzi della Clacson ha registrato il tutto esaurito ed è andato in scena nella suggestiva cornice del Podere Lovolio. Si tratta del terzo evento del 2023 che ha visto protagonisti gli allievi della Corsini, scelti dal Comune di Carrara per chiudere il ‘Natale in Fiaba’ al Teatro Animosi. A marzo invece il corso di alta formazione era stato inserito tra le 10 compagnie emergenti italiane della rassegna ‘Restart’ del Comune di Massa con l’inedito ‘Malati di musical’, scritto da Maria Corsini, mentre al Teatro dei Servi ‘Musical Night Show’. Gli appuntamenti della Clacson continueranno per tutta l ‘estate: la compagnia partirà alla volta del campionato nazionale ed europeo di arti scenico sportive’ Performer Cup’, che si svolgerà dal 2 al 12 luglio ad Ostia, con i ragazzi già medaglia d’oro 2022. La Clacson sarà poi in piazza Menconi il 21 luglio per il ‘Ritmo del dono’ organizzato da Avis e Aics, mentre e il 5 agosto parteciperà alla ‘Notte dei Musical’ a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. "È stato un anno ricco di iniziative che dopo il Covid, ha riportato gli allievi a calcare i palcoscenici con diverse rappresentazioni –dice Maria Corsini – ed è bello vedere l’impegno e allo stesso tempo il divertimento negli occhi dei bambini e dei ragazzi".