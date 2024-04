Tutti alla ‘Due giorni del Mare’. Le grandi sfide sulle handbike

La "Due Giorni Del Mare" ha centrato nel segno con i suoi 170 ciclisti paralimpici che in questo week end hanno monopolizzato il lungomare e Piazza Betti. La gara internazionale di handbike, giunta alla sua 10° Edizione, si è risolta in un grande successo grazie alla sapiente regia di Ciclo Abilia che ha potuto contare sul supporto dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine oltre che sulla collaborazione di tanti amici e sponsors.

Questi i podi della combinata, ovvero della somma delle due gare (in linea sabato e la cronometro ieri). Categoria MB: 1) Federico Andreoli (Restart Sport Academy), 2) Lorenzo Bernard (Team Equa), 3) Christian Ackermann (Plusport); MC1: 1) Milos Glavonjic (Feba Beograd); MC2: 1) Andrea Ercolanelli (Mimosa Sprint Mandelieu), 2) Roger Bolliger (Plusport Schweiz), 3) Fabio Radrizzani (Tigullio Handbike Team); MC3: 1) Wouter Eijkman (Cycle Capital Cycling), 2) Jurij Furlanic (Zsis); MC4: 1) Michele Pittacolo (Pittabike Asd), 2) Riccardo Cadei (Team Equa), 3) Laurent Garnier (Plusport Vtt Balcon Du); MC5: 1) Giuliano Sorrentino (Asd Peppe Molè), 2) Cristian Miloni (Mbhbank Colpack Ballan), 3) Marco Cottarelli (Alé Cipollini); MH1: 1) Riccardo Cavallini (Asd You Can), 2) Alain Tuor (Para Cycling Team), 3) Fabio Marzocchi (GC Apre-Olmedo); MH2: 1) Giovanni Pagotto (Pol Trivium), 2) Sebastiano Nardin (Sport Team Vallagarina), 3) Yves Schmied (SPV Schweizer); MH3: 1) Davide Cortini (Restart Sport Academy), 2) Gioacchino Fittipaldi (Restart Sport Academy), 3) Martino Pini (Team Equa); MH4: 1) Fabian Recher (Para Racing Team), 2) Giovanni Achenza (Team Equa), 3) Alessandro D’Onofrio (Restart Sport Academy); MH5: 1) Luis Costa (Individual), 2) Tiziano Monti (Restart Sport Academy), 3) Atachai Sriwichai (Thailand National Team); MH02: 1) Alberto Glisoni (Bee and Bike); MT1: 1) Giorgio Farroni (Natura e Sport), 2) Fabiano Wey (Plusport VC Sursee), 3) Fabio Nari (Peppe Molè); MT2: 1) Alessandro Abbondanza (Natura e Sport); WB: 1) Marianna Agostini (Restart Sport Academy), 2) Chiara Colombo (Team Equa), 3) Watcharabon Boonmalert (Thailand National Team); WC2: 1) Marta Antoniucci (Restart Sport Academy); WC3: 1) Antonella Incristi (Pol Trivium); W5: 1) Claudia Cretti (Team Equa), 2) Eleonora Mele (Team De Rosa Santini); WH2: 1) Roberta Amadeeo (Bee and Bike); WH3: 1) Anna Oroszova (Slovakia Team), 2) Meggie Gay (Asf Mulhouse), 3) Erika Scrivo (Team Equa); WH4: 1) Sandra Stockli (VC Eschenbach), 2) Svetlana Moshkovich Team Equa), 3) Kristina Madajova (Slovakia Team); WH5: 1) Ana Maria Vitelaru (Team Equa), 2) Katia Aere (Pol Trivium).

Gianluca Bondielli