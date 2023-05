Tutti a scuola di soccorso I corsi della Misericordia Formazione nelle classi

A scuola di soccorso con la Misericordia di Bagnone, che ieri ha presentato ’Asso’, il progetto regionale che quest’anno ha superato quota centomila studenti formati: sono infatti 110.987 gli alunni delle scuole toscane, dall’infanzia alle superiori, che hanno partecipato ai corsi dal momento del loro avvio. Nell’anno scolastico 2022-23 gli studenti formati sono 20.681, in tutte le province toscane.

Il progetto, partito 5 anni fa sulla base di un apposito protocollo con il Miur, ha riscosso da subito grande successo: 9mila studenti toscani formati il primo anno, 23mila il secondo, 35mila adesioni nel 2019-2020 quando gli incontri sono stati interrotti dalla pandemia, con 20 mila studenti comunque raggiunti grazie alla formazione a distanza e 20.681 nell’anno in corso. Le cifre sono state rese note ieri, durante la presentazione a Bagnone: il progetto coinvolge 59 alunni e alunne dell’Istituto comprensivo statale Flavio Torello Baracchini. All’incontro hanno partecipato il Governatore della Misericordia di Bagnone Mareno Barbieri, Benedetta Ferreri responsabile alla formazione regionale delle Misericordie della Toscana, Fausto Casotti coordinatore provinciale del coordinamento di Massa, Ugo Zani delegato alla formazione del coordinamento Misericordie di Massa, formatori e formatrici della Misericordia di Bagnone e Pontremoli, e la docente referente del progetto ’Asso’, Michela Federici. Asso (acronimo di “A Scuola di SOccorso’) non si è fermato neppure nell’anno della pandemia, puntando in quel periodo sulla formazione a distanza.

Tre i moduli formativi messi a punto, differenziati come contenuti e durata in base all’età. Si parte con un’ora per la scuola dell’infanzia, in cui un orsetto molto saggio, protagonista di un’avvincente fiaba, insegna ai bambini fra 3 e 6 anni a evitare comportamenti rischiosi, gestire lo spavento di fronte ai piccoli infortuni, chiamare i soccorsi in caso di necessità. Per elementari e medie le ore di lezione sono due, con contenuti però differenziati tra i due livelli. Infine il quarto modulo, il più avanzato, è riservato agli studenti dell’ultimo anno delle superiori, che abbiano compiuto 18 anni: prevede 5 ore e abilita anche all’uso del defibrillatore. Il corso è gratuito. Tutte le scuole interessate possono prendere contatto con l’ufficio formazione della Federazione regionale delle Misericordie scrivendo a: [email protected]