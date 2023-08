Tutti a Colonnata Escursione tra lardo, marmo e anarchia

Scoprire natura, geodiversità, storia e tradizioni delle Alpi Apuane con le ’Escursioni per tutti’.Oggi l’appuntamento a Colonnata per un’escursione tra marmo, lardo e anarchia. Visite guidate e attività giornaliere in ambienti naturali e semi-naturali promosso dal Parco delle Alpi Apuane. Un calendario fitto di eventi organizzato da alcune associazioni su linee tematiche diverse: De Gusto Apuano de Il Bivacco (339 2429589); Cibiamoci di Parco: Escursioni con Degustazione organizzata dalle Guide Ambientali Giannotti e Palestini (329 5636336) e Tra-Monti, Stelle e Sapori Apuani organizzata da Boscoaperto associazione temporanea di guide ambientali escursionistiche e guide Parco Apuane (329 3435564). Per informazioni contattare: www.parcapuane.it; 366 3400187 e [email protected]