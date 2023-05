“Tutte le macchine al potere“ Viaggio tra uomo e tecnologia

L’inaugurazione della mostra “Tutte le macchine al potere” si terrà

domani dalle 18.30 e coinvolgerà studenti della Scuola di nuove tecnologie dell’arte e della scuola di fumetto e illustrazione. Appuntamento alla Galleria dell’Accademia di Belle Arti in via Santa Maria, dove S.E.C.S. inaugurerà “Tutte le macchine al potere”, mostra a cura di Mongo Tom, Massimo Cittadini, Clemente Pestelli. Il progetto presenta opere che esplorano il rapporto tra l’uomo e la tecnologia attraverso diverse tecniche e linguaggi espressivi come il video, le installazioni interattive e il linguaggio di grafica e illustrazione. Nell’intenzione dei curatori gli artisti mettono in luce il lato controverso e non spettacolare delle nuove tecnologie, evidenziando come possano influire sulla società e la vita quotidiana. In esposizione opere di Lorenzo Antei, Rafael Bresciani, Renato Tamburo, Federica Cela, Alice Cinquini, Massimo Del contrasto, collettivo Frammenti di menti dementi, Aria Nirvana, Elena Pinelli, Mongo Tom, Michelle Usai La mostra sarà aperta da martedì a venerdì dalle 16 alle 20 fino all’11 giugno.