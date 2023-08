Tutta la vita dentro un sacchetto "I nostri figli non avevano futuro"

di Alessandra Poggi

Mille dollari a persona per scappare dalla guerra, seimila dollari totali (poco meno di seimila euro) è quanto hanno voluto gli scafisti da una famiglia siriana di sei persone per portarla in mezzo al Mediterraneo. Giorni e giorni di mare, sotto la minaccia delle armi prima della salvezza a bordo della nave ‘Open Arms’, fino allo sbarco ieri mattina al porto di Marina di Carrara. Nel padiglione B della Imm, mentre aspettano di passare tutti i controlli e di ripartire per il centro a cui sono destinati, i genitori, con i tre figli e lo zio cominciano a sognare una nuova vita, lontana dalla violenza. Può sognare di nuovo anche la giovane madre di due bambini piccoli, sognare di non finire sulla strada a cui l’aveva forse destinata chi le ha pagato il viaggio. Ha subito più di una violenza, e dopo la visita ginecologica ad ascoltarla ci sono gli agenti anti tratta, sempre presenti alle operazioni di accoglienza alla Imm.

"Siamo scappati dalla Siria, da Qamishli, perché c’è la guerra" ci racconta l’uomo sbarcato dalla Open Arms con la moglie, i tre figli e il fratello. "Non ci sentivamo sicuri e poi con la guerra non c’è lavoro – spiega –. La nostra famiglia voleva vivere in pace, senza la paura continua di morire, e soprattutto per volevamo dare un futuro ai nostri figli". Mentre il padre racconta le figlie sono sedute sulle sedie verdi del padiglione B, stanno finendo di mangiare i viveri distributi dalla macchina dell’accoglienza, parlano tra loro, sorridono ormai lontane dalle bombe.

"Per venire in Italia abbiamo pagato mille dollari a persona – prosegue l’uomo –, cercare gli scafisti è molto rischioso. Abbiamo avuto molta paura e siamo stati anche minacciati con le armi durante il viaggio. Quando eravamo in Siria prima di imbarcarci le persone che ci hanno accompagnato alla barca avevano il viso coperto ed erano tutte armate. Ci gridavano di camminare in fretta e hanno anche sparato in aria più volte per farci andare più veloci". La Siria e la guerra ormai sono un ricordo ma dimenticare sarà impossibile per tutti loro.

"La cosa più importante adesso è poter vivere in pace, senza la guerra – conclude il capo famiglia –, e ci auguriamo di poter essere un valore aggiunto per la vostra società. Io sono un infermiere e vorrei continuare a fare questo lavoro, essere costruttivo e positivo per la società italiana". Quella della famiglia siriana è solo una delle infinite storie che portano i migrandi costretti a scappare dalla loro patria. Storie che finiscono racchiusa in tanti piccoli sacchetti di nylon trasparenti: li vengono infilate le poche cose personali che i migranti riescono a portare con loro, cellulare, caricabatteria, documenti per chi li possiede, qualche indumento. Non c’è molto altro in quei sacchetti trasparenti che vengono dati in dotazione sulle Ong prima dello sbarco. Sono diventati un poco più pesanti quando sono arrivati a Carrarafiere: una bottiglia d’acqua, uno snack per il viaggio verso i centri di accoglienza, qualche salvietta e un pacco di pannolini per i bimbi piccoli. Durante le operazioni di accoglienza un ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Noa per una sospetta appendicectomia e si sono registrati anche alcuni casi di varicella e scabbia.