Tutela e rivalutazione del Portone a Massa: due targhe ai monumenti della zona

Tutela e rivalutazione dello storico quartiere del Portone: da Battì del Barile all’Arco del Salvatore. L’iniziativa è di Italia Nostra, sezione Massa Montignoso. "Continuando il nostro percorso abbiamo pensato di organizzare alcune iniziative per far rivivere lo storico quartiere del Portone di Massa – dice il presidente Bruno Giampaoli –. Sicuramente molti conoscono il borgo per il solo fatto che è sempre stato uno dei punti centrali e importanti nella viabilità, un percorso quasi obbligato per il collegamento con la montagna e le colline del Belvedere e del Castello Malaspina. Ora si è quasi immolato al traffico urbano perdendo così di vivibilità e frequentazione, rimasta solo privilegio dei pochi abitanti e dei frequentatori del Bar Italia, della rivendita di giornali e tabacchi, nonché di altri due o tre negozi che ancora resistono". E’ il quadro di quello che sta succedendo nei paesi e nei vari quartieri della città. Italia Nostra corre ai ripari. L’iniziativa, organizzata in collaborazione col Bar Italia e i residenti, partirà con l’inserimento di cartelli esplicativi dei due ultracentenari monumenti: il Batti dal Barile e l’Arco del Salvatore. Le due targhe verranno apposte durante una manifestazione, da concordare, promossa in collaborazione con il Comune e la Curia, che ha dato il nulla osta. Ieri, al Bar Italia, si è tenuto un direttivo aperto a soci, collaboratori e altre associazioni al fine di condividere un percorso di valorizzazione del territorio.