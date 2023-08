Tutela della trota Fario, convegno e nuovo schiuditoio

“La trota Fario: un tesoro della Lunigiana“ è il tema dell’incontro di oggi alle 17 alla Villa La Cartiera, in occasione del lancio del nuovo schiuditoio dall’Asd Pontremolese Pesca. Introduzione di Giuseppe Verunelli, presidente dell’Asd Pontremolese Pesca poi interventi di Massimo Mecatti, presidente del comitato regionale Toscana Fipsas, che toccherà il tema della promozione della pesca e dei territori regionali; Pierpaolo Gibertoni, veterinario (La gestione delle acque a salmonidi); Marco Imparato, presidente Fipsas Liguria e componente della Commissione nazionale tecnico scientifica Fipsas, sulla normativa in materia di immissione in natura di specie ittiche e controllo uccelli ittiofagi; Stefano Esposito, ittiologo naturalista; Eleonora Pini, biologo ittiologo. Dopo le conclusioni, visita allo schiuditoio della Cartiera. L’obiettivo è aprire a nuove riflessioni e proposte per salvaguardare la specie ittica. Il sodalizio guidato da Giuseppe Verunelli con i membri del direttivo Tamagna, Lorenzo Trivelloni, Fabio Greppi, Stefano Corradini e Francesca Ferrari, è nato un anno fa dall’incontro degli appassionati di pesca con il proprietario della Villa La Cartiera Emanuele Del Signore che voleva realizzare un’idea del padre Franco per un incubatoio e coinvolgere le scuole per la valorizzazione della pesca.