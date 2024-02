Tuscany yachting week. Salone diffuso della marina

Al via la seconda di ‘Tuscany yachting week’, il salone dedicato alla cantieristica navale in programma dal 13 al 17 marzo con tour nei principali cantieri nautici tra Carrara, Viareggio e Livorno, cercando di toccare l’Argentario. Una kermesse che sotto la denominazione ‘Tuscany yachting week’ congiunge la 21^ edizione di Seatec, di ‘Compotec Marine’ e della 14^ edizione di Yare, l’appuntamento yachting internazionale organizzato da Navigo (il centro servizi di Viareggio per l’innovazione e lo sviluppo della nautica). L’accordo tra le manifestazioni mantiene le caratteristiche distintive dei singoli eventi valorizzando al meglio l’identità di ‘Seatec - Compotec Marine’ come evento B2B con format espositivo rivolto alla filiera della subfornitura nautica, ai materiali costruttivi e alle tecnologie relative, arricchito dai consolidati incontri one-to-one tra gli espositori e la delegazione di buyer internazionali. Questa seconda edizione, che interseca Yare con Seatec e Compotec Marine, si arricchisce con l’area formazione a Carrarafiere (14 marzo), promossa da Isyl e Istituto tecnico superiore di Viareggio. La formazione di Yare sposterà a Seatec un centinaio di ragazzi dell’Its per approfondire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore nautico. Un’altra importante area sarà rappresentata dalla ‘Yachting destination’ con la partecipazione di ‘Marine della Toscana’, aggregato di 11 porti toscani che rappresentano nella sola regione circa 3500 posti barca.