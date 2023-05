Turno da dimenticare Audax, si complica la strada salvezza

Giornata da dimenticare per le due carraresi della C silver di basket, entrambe sconfitte (non accadeva da sette settimane). Ma se la caduta del Cmc a Campi Bisenzio ci poteva anche stare –i fiorentini sono la terza forza del campionato, mentre Mancini (nella foto) e compagni sono già approdati nella futura C unica – a fare rumore è la caduta dell’Audax contro la Invictus Livorno, uno dei due fanalini di coda. Sabat scorso i gialloazzurri hanno giocato conoscendo già il risultato tra Pontedera e Fides Livorno (le dirette concorrenti alla volata per non finire in D) ma nonostante ci fossero tante motivazioni per conquistare una vittoria che avrebbe garantito la matematica certezza della C unica, la squadra è stata abulica e soporifera fin dal primo minuto, inguardabile per lunghi tratti, priva di idee e quasi rassegnata anche se era ad un passo dal traguardo salvezza. E adesso, nelle ultime due giornate di campionato, sono due i grossi ostacoli che attendono l’Audax: il Cus Pisa e il Fucecchio, rispettivamente secondi e quarti.

La classifica: Montevarchi 46; Cus Pisa 44; Campi Bisenzio 40; Fucecchio 38; Brusa Livorno 36; Prato e CM Carrara 34; Monsummano 32; Laurenziana 28; Audax Carrara 26; Pontedera e Fides Li 24; San Giovanni Valdarno 16; Montale 12; Invictus Li 8; Liburnia Livorno 6.

ma.mu.