Turisti sulla strada dell’artigianato. Un “trekking” nelle botteghe per scoprire i maestri del marmo

CARRARA

La terza tappa del ‘Trekking dell’artigianato’ fa tappa oggi a Codena, nello studio dello scultore Michele Monfroni. Un “viaggio” che inizia alle 15, dai tornanti che portano al borgo carrarese per arrivare all’atelier di Monfroni. Il lavoro di questo scultore esprime quella sensibilità artistica che ne modula la mano e il pensiero, e attraverso la quale egli percepisce l’opera racchiusa nella materia in tutta la sua misura ed equilibrio. Dopo Capannoli con l’itinerario ‘Tassidermia e Diorami’ e Naturaliter, quello di Stia con ‘L’arte del panno del Casentino’ di Tacs (premiata tessitura artigiana casentinese), la passeggiata tocca Codena con ‘L’anima del marmo’, per conoscere l’atelier di scultura Monfroni del maestro artigiano Michele. Il ‘Trekking dell’artigianato’ è stato ideato da Artex (centro per l’artigianato artistico e tradizionale) per promuovere un turismo lento, attento all’ambiente e ai valori culturali e sociali del territorio, in collaborazione con Unicoop Firenze, Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato imprese Toscana.

L’atelier di scultura Monfroni è nato nel 1963 e negli anni è diventato un punto di riferimento per molti artisti, che in questo spazio trovano un posto dove poter scolpire. È in questo studio a pochi passi dalla frazione di Codena che gli scultori realizzano le loro opere, da bozzetto o fotografia, per poi procedere a scolpirle materialmente. "Continuiamo il nostro percorso, inaugurato lo scorso anno, tra le eccellenze della Toscana – spiega Elisa Guidi, coordinatrice di Artex – un viaggio lento, a piedi, per assaporare le bellezze naturali e paesaggistiche della regione e insieme conoscere il sapere artigiano che caratterizza i territori, li arricchisce e li rende ancora più unici".

Una passeggiata nella creatività e nell’abilità manuale alla riscoperta dell’artigianato locale, "crediamo sia di fondamentale importanza per la sopravvivenza stessa dell’artigianato artistico la promozione del ruolo del maestro artigiano – aggiunge Gabriele Mascardi, direttore Confartigianato imprese –. Mancano figure professionali dedicate all’insegnamento di mestieri e tecniche, che stanno andando persi e rischiano di scomparire. I maestri artigiani sono i veri depositari dei saperi, sono gli unici a poterli tramandare alle nuove generazioni. Per poter insegnare però devono scontrarsi con una burocrazia non sempre facile da affrontare: nella nostra Regione abbiamo strumenti efficaci come il progetto formativo ‘Maestri Artigiani e Botteghe Scuola’, ma deve essere reso più snello per poter funzionare meglio. È l’unico modo per far sì che certi mestieri non scompaiano".

"L’unica strada per comprendere a fondo la grandezza universale del marmo di Carrara è toccarlo con mano – dice il presidente di Cna Paolo Bedini –, viverlo, ascoltarlo e vederlo plasmare dalle pazienti mani dei maestri artigiani. Ecco perché questa iniziativa è importante e soprattutto centrata su quelli che sono i messaggi giusti per un settore che ci rende riconoscibili in tutto il mondo e che alimenta una delle più importanti economie di queste terre. Arte, natura, ecologia, bellezza e paesaggio, tutto nell’arco di una giornata ma senza fretta". La quarta tappa del trekking di Artex è in programma per il 21 ottobre a Colle Val D’Elsa. I protagonisti saranno i maestri del cristallo della ColleVilca, azienda nata dalla fusione di due storiche cristallerie italiane.