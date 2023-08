Turisti ‘per caso’ al castello Una visita non guidata nella reggia dei Malaspina tra erbacce, barriere e incuria

di Patrik Pucciarelli

"Abbandonate il castello". Questo era l’ordine in caso di presa da parte del nemico. "Castello abbandonato" è invece come etichettano i visitatori la Rocca Malaspina, che dall’alto domina la città di Massa.

Così, per renderci conto della reale situazione, abbiamo fatto un viaggio al suo interno per capire quali siano le criticità e le condizioni della fortificazione che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città.

Si parte da via della Rocca dove bisogna abbandonare il mezzo e proseguire a piedi per una strada in salita: via del Forte. I cancelli aprono alle 10.30 ma nei mesi caldi il percorso per arrivarci mette alla prova i visitatori. Una volta raggiunto il castello si procede attraverso la grande porta d’ingresso. L’occhio cade subito sull’erba alta, il biglietto da visita non è dei migliori. Una volta entrati si continua verso la biglietteria dove il ticket è di 7.50 euro ammenoché non si dimostri il pagamento dell’imposta di soggiorno, a quel punto viene ridotto a 5 euro, stessa cifra per chi ha meno di 25 anni o gruppi maggiori di 20 persone.

Nessuna guida fisica per destreggiarsi tra i passaggi dell’undicesimo secolo, una sterile camminata, senza che venga descritta la storia, neppure una cartina cartacea dell’edifico per capire almeno cosa stiamo visitando. "Ho fatto persino fatica a trovare una guida online anche solo da tenere sul telefono, abbandonata completamente a me stessa - racconta Monica Norbis di Brescia che tenta di capirci qualcosa mentre si perde tra i passaggi del castello -. La ragazza all’entrata è stata molto gentile mi ha dato due dritte su dove andare ma c’è solo lei in tutto la struttura, nessun altro dello staff. E’ anche pericoloso perchè sono qui da sola da un’ora, potrei cadere e penso che non mi troverebbero in breve tempo. Dispiace perchè ci sono molte cose da vedere ma sono lasciate a se stesse. Sarebbe interessante capire come era la vita in questo posto, come si viveva e cosa c’era". Il mastio trecentesco, il palazzo residenza dei marchesi e la possente cinta muraria bastionata, la bellezza non passa inosservata, purtroppo però a rovinare il tutto c’è sempre l’erba alta, con punti dove addirittura viene impedita la circolazione, poi le transenne che delimitano le aree con lavori in corso, i sacchi di cemento abbandonati, un’area con mattonelle forse per opere future. Gli antichi affreschi tra cui quelli attribuiti a Bernardino del Castelletto, un pittore di origine milanese emigrato all’ombra delle Apuane intorno al 1480, vengono lasciati alle intemperie visto che a proteggerli ci sono le finestre ma i vetri sono rotti. Poi ancora vecchi pannelli in polistirolo, travi di legno, porte rotte, piccioni che entrano nella residenza centrale e muffa sulla facciata. Infine estintori che riportano segnata l’ultima revisione al 2018. "Un simbolo della città tenuto così - spiega un cittadino in visita, Massimo Ravenna -. La situazione è davanti agli occhi di tutti, speriamo che si risolva al più presto per permettere di ospitare le opere degli gli Uffizi diffusi. Io faccio queste critiche perchè voglio bene alla mia città. Bisogna denunciare il degrado per dare degli stimoli, in modo che tutto venga risolto il prima possibile ma come ben sappiamo la burocrazia è sempre lunga. Quello che vedo è una condizione di incuria e mancanza di tutela verso un bene e simbolo della città. I cittadini denunciano la cosa da tempo ed è giusto venga fatto qualcosa".

La storia del castello inizia con una fortificazione sulla collina che domina le poche case del piano e la via pedemontana. Scopo della costruzione è il controllo della pianura e della costa. Il primo documento scritto risale al 1164 quando l’imperatore Federico I conferma a Obizzo Malaspina la quarta parte del castello visto che le altre tre sono per gli Estensi, i Pallavicino e gli Adalbertini e della corte ossia il territorio che giuridicamente dipende dal castello. I Malaspina subentrano agli Obertenghi, ma a loro volta lo cedono ai Castracani di Lucca nel XIV secolo: una costruzione con poche stanze, una torre per avvistamenti con accanto un mulino e una cisterna. Quidi arrivano i pisani, ancora i lucchesi, i fiorentini, fino ai Malaspina di Fosdinovo che, tra il 1400 e il 1600, ne fanno una residenza. A questo punto una serie di interventi fanno si che diventi una fortificazione rinascimentale. Dal 1557 riprende la sua valenza militare quando viene trasformato in carcere fino al secondo dopoguerfra. Il castello ha una grande storia, è memoria di passaggi, migrazioni e guerre. Oggi agli occhi dei visitatori è un luogo abbandonato di cui non viene ricordato nulla, a meno che non si vada sul web per reperire qualche informazione.

L’ultima speranza di vederlo tornare a splendere è il progetto di restauro quello con i fondi del Pnrr e della Sovrintendenza. La durata dei lavori, secondo il cronoprogramma , sarà di 35 settimane equivalenti a 245 giorni. Poi gli Uffizi Diffusi e l’incontro tra il sindaco Francesco Persiani e il direttore delle Gallerie fiorentine Eike Schmidt. Si spera che anche il castello possa fare parte dell’iniziativa ma bisognerebbe fare di più per ambire a custodire delle opere d’arte.