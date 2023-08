Turisti assediati dai rifiuti Isola ecologica al rallenty

E’ un’estate complicata per la gestione dei rifiuti a Marina e con il mese di agosto le proteste si moltiplicano, da parte di turisti e proprietari di seconde case. Nel mirino la presenza di rifiuti abbandonati, diversi i sacchi sparsi ad esempio in via del Fescione, al di sotto del ponte dell’autostrada, ma anche la partenza a singhiozzo delle isole ecologiche, con l’ultimo caso che riguarda l’impianto di via Zolezzi. Una situazione che per qualcuno si trascina da anni, come sottolinea Antonella, turista ‘molto arrabbiata’ che viene a Marina di Massa da circa 30 anni: "In tutto questo tempo, non sono ancora riuscita a vedere il lungo mare senza rifiuti sparsi ovunque. Perché da giugno ad agosto su viale Roma ci sono le aiuole che raggiungono altezze imbarazzanti? Veramente la città, di qualunque amministrazione trattasi, non è in grado di gestirsi neanche durante il periodo estivo? Anche noi delle ‘seconde case’ ci saremmo stancati di questo menefreghismo tipico di zona".

Un residente mette nel mirino l’ennesimo intoppo con le isole ecologiche e parla appunto di via Zolezzi. "L’8 agosto doveva essere il grande giorno con la conseguente rimozione dei cassonetti stradali – spiega –. Invece ancora un problema. Sui cassonetti è apparsa una scritta ‘a causa di problemi tecnici la rimozione dei bidoni è rimandata a data da destinarsi’. Il piano della differenziata è in grave ritardo ed ha portato questa zona (via Zolezzi e via Ferrari) ad essere l’unica con i cassonetti stradali". Situazione che provoca "degrado urbano e disturbo della quiete pubblica" a causa della ‘migrazione del rifiuto’. Su via Zolezzi arriva l’affondo anche di Giovanni, figlio di "un non residente che paga regolarmente la Tari", dal disagio di dover andare a ritirare la tessera alla sede di Asmiu, "in zona non servita da mezzi pubblici, senza parcheggio", fino al disappunto nel vedere l’isola congelata un’altra volta "rimandato a nuova data di destinarsi".

"L’isola di via Zolezzi è pronta" sottolinea la nuova amministratrice unica di Asmiu, Sabrina Boghetti, che in merito al problema tecnico rimarca: "Deve essere fatta la potatura delle piante per consentire l’accesso al mezzo. Mi auguro la prossima settimana di poterla inaugurare. Al momento ho predisposto il passaggio dei mezzi tre volte al giorno per limitare l’impatto dei conferimenti incontrollati, anche da fuori provincia. Ogni volta che c’è una segnalazione interveniamo il più in fretta possibile. Stiamo lavorando per migliorare i servizi e razionalizzarli, sia per gli utenti sia per gli operatori". Impresa che richiede tempo e certo ancor di più con un incarico che ha preso il via in piena stagione turistica.

FraSco