Marina di Massa (Massa Carrara), 3 agosto 2021 - Una donna di 75 anni è morta a Marina di Massa, colta da malore mentre stava facemdo il bagno. La donna, una turista arrivata da Roma, stava facendo il bagno con un'amica quando si è sentita male. Subito è stata soccorsa e portata a riva, dove si è cercato di rianimarla grazie anche alla presenza di due infermiere, due villeggianti, che hanno usato il defibrillatore in dotazione al bagno vicino. Poi è arrivata l'ambulanza e la donna è stata portata in ospedale, ma non ce l'ha fatta.

