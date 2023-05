Turismo, un altro flop Manuel punta l’indice

"Sull’offerta turistica non possiamo più tergiversare". Netta la posizione del consigliere di Fratelli d’Italia, Massimiliano Manuel, intervenuto in consiglio con un’interrogazione su cartine turistiche vecchie rilasciate ai visitatori. "Mi sono recato all’info point dello stadio – ha spiegato il consigliere – trovando disponibilità nei ragazzi allo sportello. BIsogna mettere questi giovani nelle migliori condizioni con un’offerta turistica aggiornata e riveduta, a partire dai supporti informativi, per andare oltre il solito turismo mordi e fuggi". Tanti gli spunti offerti dal consigliere: "Serve un numero telefonico unico sempre accessibile – prosegue Manuel – invece che numeri diversi attivi solo nelle ore di apertura degli info point. Tante città hanno il qr code per inviare cartina digitale e informazioni turistiche sul proprio cellulare, ma da noi manca. Mi è stata data una mappa che non è l’ultima aggiornata e inoltre sul sito di visitacarrara mancano le parti in lingua inglese". Il consigliere ha poi aggiunto anche alcune osservazioni sul calendario estivo degli eventi programmati dall’amministrazione. Eventi su cui per adesso sono stati ufficializzati gli appuntamenti di maggio. I prossimi eventi estivi saranno svelati, come spiegato dall’assessore alla cultura Gea Dazzi, con un taglio bimestrale. "Realtà vicine come Sarzana hanno svelato il calendario dell’intera stagione estiva" conclude il consigliere". E’ stata poi votata all’unanimità una mozione presentata da Manuel per la realizzazione di un parco attrezzato e inclusivo in via Muttini di fronte alla scuola ‘Menconi’ a Marina. L’idea è quella di coinvolgere i bambini della scuola e raccogliere le loro idee su come potrebbe essere impostato il parco. Proposta accolta favorevolmente da tutta l’opposizione e anche da parte della maggioranza come confermato da un intervento della consigliera Maria Mattei, che ha sottolineato come la creazione di un parco giochi inclusivo voglia dire realizzare il principio delle pari opportunità. "Condivido la mozione – spiega Mattei – per l’importanza del’inclusiuone sociale quale valore chedevetrovare accoglienza negli spazi pubblici. Pensare ad aree accessibili dovrebbe essere la norma –ha dichiarato Mattei a nome del Pd – Il gioco insieme agli altri si configura come un diritto per i bambini e realizza quel principio dell pari opportunità fondamentale per un’amministrazione".

Daniele Rosi