Turismo, trend positivo Tra arabi e clienti storici gli hotel verso il sold out "Noi punto strategico"

di Patrik Pucciarelli

Sale il trend positivo delle prenotazioni alberghiere. Molti stranieri scelgono Carrara e Marina per le vacanze di luglio e agosto. C’è richiesta e gli albergatori si ritengono soddisfatti in quello che è il timore di ogni stagione: non riuscire a riempire l’agenda. Salgono in vetta gli svizzeri con il maggior numero di prenotazioni poi francesi, tedeschi e arabi. Gli italiani rimangono una fetta di clientela, ma in molti casi sono gli stessi che da anni rinnovano la presenza, i cosiddetti habitué. Il Doride Suites Boutique Hotel a Marina è nuovo sul territorio. Inaugurato il 3 aprile, di proprietà dell’imprenditore Claudio Santi, dispone di 14 stanze per un totale di 40 posti letto. Offre la possibilità di pernottamento e prima colazione. "Le prenotazioni per luglio e agosto sono in aumento -racconta Santi- con una clientela che vede il 60 percento stranieri e 40 percento italiani. Dopo due mesi riscontriamo un forte turismo business che proviene dalla cantieristica industriale. In crescita i turisti svizzeri nelle richieste per l’alta stagione".

C’è anche chi utilizza le strutture per riposarsi e successivamente riprendere il viaggio con destinazione Cinque Terre, oppure città come Pisa, Lucca e Firenze. Il territorio carrarese riceve spesso una clientela di passaggio che sembra essere molto forte. "Siamo un punto strategico —spiega Marco Isoppo, vicepresidente di Federalberghi Costa Apuana e titolare dell’Hotel Tenda Rossa sul viale Colombo—. Diversi stranieri usano le nostre strutture come punto di ristoro per poi raggiungere altre località, non soltanto della toscana, ma anche delle regioni limitrofe. Sono soddisfatto perché l’indice delle prenotazioni si è alzato, la tendenza è buona. L’incremento del turismo proveniente dall’estero è un dato che cresce sempre di più. Un trend in aumento già dalla scorsa stagione".

L’hotel dispone di 20 camere, possibilità di pensione completa, con un valore di prenotazione su luglio e agosto del 70 percento. In questo caso il 50 percento delle richieste proviene da clientela straniera. "Forte richiesta da parte degli svizzeri —prosegue Isoppo— poi francesi e tedeschi. Riscontro una domanda di strutture con piscina da parte degli stranieri". Salendo a Carrara troviamo l’Hotel Michelangelo. Dispone di 37 camere con pernottamento e prima colazione, il titolare è Fabrizio Santucci. "Per la maggior parte abbiamo richieste da gruppi di francesi, tedeschi e arabi. L’agenda di luglio e agosto è in aggiornamento continuo. Le nostre prenotazioni sono iniziate da aprile".

C’è poi l’esperienza dell’Hotel Morgana di Antonella Panizza sul viale Colombo, meta molto frequentata da chi desidera staccare un po’ dal caos della città per rilassarsi in spiaggia. La struttura in questione dispone di 14 stanze, offre pernottamento e prima colazione a chi desidera trascorrere nel loro complesso le vacanze estive. "Abbiamo diverse richieste di camere per il fine settimana — riporta la stessa reception —, molti stranieri. Le prenotazioni per luglio e agosto sono in netto aumento".