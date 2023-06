Turismo senza segnaletica Confartigianato incalza

"A volte basta poco per fare turismo, per dare delle alternative importanti a chi vuole visitare il nostro territorio e le sue bellezze. Basterebbe la volontà, che spesso manca e così per realizzare piccole cose ci vogliono tempi biblici. Da alcuni mesi chiediamo all’amministrazione comunale di installare le indicazioni turistiche per raggiungere le cave di marmo passando da Colonnata e dalla strada panoramica Codena-Bergiola-Bedizzano, ma senza alcun successo". La segnalazione è firmata da Gabriele Mascardi, direttore di Confartigianato, e Michele Monfroni, presidente dei marmisti dell’associazione di categoria. Insieme a metà maggio avevano scritto una lettere alla sindaca Serena Arrighi e agli assessori Lara Benfatto, Attività produttive, ed Elena Guadagni, Viiabilità. "Abbiamo avuto anche confronti diretti con i rappresentanti dell’amministrazione e c’era stato un impegno a realizzare la nostra richiesta che è anche piuttosto semplice, ma nulla di fatto. In pratica chiediamo il ripristino della segnaletica turistica che c’era, ma, chissà per quale motivo, è stata rimossa – continuano Mascardi e Monfroni -. Una richiesta già avanzata alla precedente amministrazione, direttamente anche alla polizia municipale, e che ora abbiamo rilanciato. Deve essere ripristinata la segnaletica turistica indicante l’itinerario per raggiungere le Cave di marmo, Colonnata e la strada panoramica Codena-Bergiola-Bedizzano nei seguenti crocevia stradali nel centro cittadino: via Don Minzoni-Via del Cavatore (manca indicazione per Colonnata), via del Cavatore-via Bartolini (manca indicazione per cave di marmo e Colonnata), via Erevan-via San Francesco (manca indicazione per Colonnata). Ad oggi per il raggiungimento delle località sopraindicate è presente solamente una segnaletica turistica che di fatto devia il traffico esclusivamente su via Carriona in località Ponte di Ferro. Pertanto qualsiasi turista desideroso di raggiungere le cave di marmo oppure l’abitato di Colonnata, pur avendo l’alternativa di due itinerari, via Carriona oppure via Codena, mancando la segnaletica per il secondo è obbligato di fatto a scegliere il primo". Da mesi però tutto tace.

"Era una proposta che avrebbe dovuto vedere risposte entro l’estate – concludono – invece siamo al 21 giugno e non abbiamo ancora visto nulla e questa scelta a nostro avviso rappresenta anche una grave discriminazione per tutte quelle attività situate sul percorso stradale che attraversa il paese di Codena. Basterebbe una telefonata agli uffici per risolvere la questione, basterebbe la volontà politica di farlo".