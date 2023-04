Turismo nel mirino Se Avenza piange, Marina e Colonnata sono entusiaste

E se ad Avenza è guerra all’amministrazione per la fiera di San Marco, Marina plaude per i giochi in piazza Menconi, e Colonnata ringrazia per aver reso accogliente il paese durante le festività pasquali. E poi c’è chi come Luca Ricci di Azione non le manda a dire. Per Marina parla la presidente della Confesercenti Alida Vatteroni, "Come Confesercenti siamo favore ai giochini – dice – e lo sono anche i bar e i locali della piazza. Una soluzione temporanea che però a restituito dignità all’inrea area e soprattutto le ha restituito quel senso di socializzazione tipico delle piazze. La presenza di famiglie e bambini ha liberato la zona dai bivacchi. La piazza è rinata. In più si dà la possibilità di lavorare ai titolari delle attrazioni, che anche loro come tutti hanno bisogno di essere attivi" Per Colonnata interviene la presidente della Pro loco del paese Barbara Di Palma: "Ringraziamo la sindaca Serena Arrighi, gli assessori Elena Guadagni, Lara Benfatto e Carlo Orlandi. Grazie all’amministrazione è stata definita la Ztl, attivato un servizio di navette della Pubblica assistenza, riaperti i bagni pubblici che hanno garantito per le festività di Pasqua, la possibilità per i visitatori di una bella accoglienza e per gli abitanti di usufruire degli spazi, come ad esempio i parcheggi, che senza i servizi sarebbero stati problematici".

Questa invece la riflessione di Luca Ricci di Azione, partito che inizialmente sostenne la’scesa di Arrighi. "Nei mesi scorsi sono stati fatti molti annunci dai nostri amministratori – scrive Ricci – ma ad oggi restano parole in aria. È stata annunciata la partenza imminente dei lavori di ripristino zona Caravella, ma ancora nulla si muove. E poi c’è la promessa di portare all’Animosi lo spettacolo di ‘Danceability’, ma ancora nulla. Agli annunci di grandi eventi dopo l’inaugurazione di Piazza De Andrè, non è seguito nulla. La White Carrara appare ancora nebulosa. Tra servizio taxi e autobus carente, come sarà gestito l’arrivo dei croceristi? Quali novità?". Ricci prosegue nella sua spietata disamina: "Dopo segnalazioni che si susseguono da mesi davanti all’Accademia di belle arti c’è ancora il totem informativo con indicato ‘via Verdi, Palazzo Binelli’. Riguardo l’evento hip-hop, finanziato dalla Fondazione Marmo e dal Comune, non ci sono manifesti, né dentro né fuori dal territorio comunale. In realtà la visione delle ‘battle hip-hop’ sarà gratuita solamente in Piazza Gramsci. Per entrare a teatro il costo del biglietto è di 12 euro al giorno. Sempre più spesso gli eventi interessano Piazza Gramsci, senza toccare il resto del centro storico. Per quanto riguarda il decoro, il centro storico versa nella solita sporcizia e la potatura alberi, che avrebbe dovuto essere terminata entro Pasqua, è in alto mare, con rami sul viale XX Settembre che impediscono il traffico nella corsia di destra ai mezzi pesanti. Rimane ancora il problema degli stalli blu solo su Carrara centro. E delle richieste dei commercianti cosa ne è stato?" Alessandra Poggi